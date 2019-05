Pooh in lutto/ E’ morto il fan Marco Rossetti: dolore di Riccardo Fogli e Facchinetti

Grave lutto per i Pooh. La band infatti, con estremo dolore ha dovuto dire addio al loro estimatore numero uno: Marco Rossetti. Proprio in queste ore, mentre andava in onda l’intervista di Roby Facchinetti a Verissimo con esibizione canora a seguire, il cantante ha pubblicato un toccante messaggio tramite il suo profilo ufficiale di Instagram. Un lungo post di cordoglio ricordando il giovane, morto per colpa di una grave malattia. Marco poi, è stato ricordato con affetto anche da Riccardo Fogli. “Ciao caro Marco”, ha scritto un commosso Facchinetti “questa notte sei volato in cielo lasciando nel cuore di tutti noi un profondo dolore e un vuoto incolmabile”. Roby e Marco si erano sentiti al telefono proprio di recente, così come ricordato dal musicista: “Non dimenticherò mai l’ultima nostra telefonata di pochi giorni fa, ma purtroppo quel tremendo male non ti ha risparmiato. Caro Marco, ti voglio ricordare come in questa nostra foto, scattata pochi mesi fa, prima di un concerto, sorridente con tanta voglia di vivere, questo eri tu! Sono vicino con tutto il mio affetto alla mamma Anna, al papà Gino e alla sorella Alessia. Fai buon viaggio nostro indimenticabile Marco”.

Lutto per i Pooh: morto il loro fan numero uno

Dopo Roby Facchinetti, è arrivato il messaggio di cordoglio anche di Riccardo Fogli. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha espresso online il suo dolore per la morte di Marco Rossetti. L’artista che oggi sarà ospite anche di Domenica In con Mara Venier, ha scritto su Instagram: “Non ci sono le parole per dire quello che ho nel cuore!!! Avrei voluto rivederti in prima fila come sempre. Grazie per tutti i giorni che hai passato INSIEME a noi… Ti voglio bene amico mio”. Questo per il gruppo dei Pooh, è un momento molto difficile, fatto di ricordi e duri distacchi. Proprio ieri Dodi Battaglia, condividendo uno scatto di Valerio Negrini, ha voluto ricordarlo con affetto scrivendo: “Oggi sarebbe stato il tuo compleanno… Ci manchi così tanto Valerio… Parleremo di te a Genova il prossimo 11 di giugno in occasione della 25esima edizione del Festival Internazionale di Poesia “Parole Spalancate 2019”. Per chi non lo sapesse, Negrini è stato un paroliere e batterista italiano, famoso per essere stato il fondatore e anche l’autore dei testi della maggior parte dei brani dei Pooh.





