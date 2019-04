Poveri ma ricchi/ Video, su Canale 5 il film con Christian De Sica (oggi, 26 aprile)

‘Poveri ma ricchi’ sarà il film in onda in prima serata alle ore 21.30 venerdì 26 aprile su Canale 5. Classica commedia all’italiana diretta da Fausto Brizzi nel 2016, il cast della pellicola è composto da tanti nomi noti del cinema e della televisione italiana. I coniugi protagonisti della storia sono Christian De Sica nel ruolo di Danilo Tucci e Lucia Ocone nella parte di Loredana Bertocchi. Completano il cast Enrico Brignano nel ruolo di Marcello Bertocchi, Ubaldo Pantani nella parte di Gustavo, Anna Mazzamauro è Nonna Nicoletta, Giobbe Covatta ha la parte di Don Genesio, Federica Lucaferri è Tamara Tucci, Giulio Bartolomei ha il ruolo di Kevi Tucci, Camila Raznovich è Danila Sleiter, Gianmarco Tognazzi è Lallo De Bernardi, Lodovica Comello è Valentina, Bebo Storti ha il ruolo del capocuoco e Luca Sandri è il concierge del Grand Hotel, Alessandra Carrillo è la commessa di Unieuro, Stefano Ambrogi è il capo di Danilo e Paolo Casiraghi è Luigi Sleiter. Hanno inoltre un ruolo il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, paesano di Torresecca della famiglia Tucci, e Al Bano e Gabriel Garko impegnati in un cameo nella parte di loro stessi.

Clicca qui per il trailer del film

Poveri ma ricchi, la trama del film

‘Poveri ma Ricchi’ è ambientato nell’immaginario quartiere popolare di Torresecca, nella campagna capitolina. I protagonisti sono i coniuigi Tucci e la loro famiglia, una coppia serena e di poche pretese, che vive un’esistenza allegra e un po’ ‘caciarona’ al fianco dei figli Tamara e Kevi (chiamato proprio così dal padre, senza la N finale), dello zio materno Marcello e della nonna Nicoletta. La vita ordinaria dei Tucci viene sconvolta da una clamorosa vincita alla Lotteria, con un biglietto che frutta 100 milioni di euro alla famiglia abituata a vivere in maniera modesta, non senza qualche problema economico, fino a quel momento. Inizialmente i Tucci decidono di non divulgare la notizia della loro vincita, ma non riescono a mantenere il segreto per molto tempo. Decidono dunque di iniziare una nuova vita a Milano, dove Marcello, eterno scapolo, conosce finalmente una ragazza, Valentina, con la quale deve fingersi però ancora povero perché la donna non sopporta le persone altolocate. Nel frattempo Danilo, il capofamiglia, resta vittima di un truffatore che lo convince a investire i soldi della vincita in una neonata scuderia di Formula 1. L’affare si rivelerà un flop ma, tornando poveri, i Tucci ritroveranno l’armonia e la felicità che avevano perduto con la pioggia di soldi. E inoltre il piccolo Kevi scoprirà che in realtà i soldi non hanno fatto la brutta fine che il papà Danilo ha lasciato intendere…

Il trailer “Poveri ma ricchi”





