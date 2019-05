Prince Zorresi, fidanzato Serena Rutelli/ “È stato adottato, non sa da dove viene”

Serena Rutelli: “Prince Zorresi si è innamorato di quella che sono io”

Al fianco di Prince Zorresi, Serena Rutelli ha ammesso di aver finalmente trovato l’amore dopo un passato sentimentale segnato da sofferenze. Confidandosi con alcuni inquilini del Grande Fratello 16, la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ha infatti ammesso che, quando ancora il calciatore non era entrato nella sua vita, molti uomini non erano interessati a lei in quanto Serena, ma ad altro, riferendosi probabilmente alla grande popolarità della sua famiglia. “Un sacco di ex stavano con me per un solo motivo – ha spiegato la gieffina in un video pubblicato da Fanpage.it – Ad Alessandro (Prince, ndr) gliel’ho detto dopo due mesi, non subito, e lui si è innamorato di quella che sono io”. Un amore nato quindi in sordina, caratterizzato, nei primi periodi, da qualche piccola e innocente bugia detta a fin di bene. Per Serena era infatti molto importante incontrare un uomo che la amasse per ciò che è realmente, e solo nel momento in cui ha capito che Prince Zorresi era la sua anima gemella ha deciso di compiere il passo successivo.

Prince Zorresi:“Adottato da una famiglia italiana, ma non sa…”

Serena Rutelli non ha detto subito alla sua famiglia di essersi fidanzata con Prince Zorresi. La rivelazione è arrivata solo qualche tempo dopo, quando, a distanza di qualche mese dal loro primo incontro, la figlia di Rutelli ha capito di potersi fidare di lui. I due fidanzati, ha rivelato inoltre la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, condividono una storia del tutto simile: proprio come Serena, infatti, Prince Zorresi è stato adottato. L’incontro con i suoi genitori, ha ammesso la Rutelli, sarebbe avvenuto quando aveva soltanto tre mesi, ma le sue origini sono attualmente un grande mistero. “È nato al Gemelli a Roma, ma lui non sa da dove viene, non hanno lasciato niente – ha spiegato la concorrente del Grande Fratello 16 – Ha dei lineamenti che… non lasciano capire le sue origini. Lui è più scuro di un latinoamericano ed è… dicono che abbia qualche tratto thailandese, perché ha gli occhi così (a mandorla, ndr). Non ha il naso di un africano, ma ce l’ha giusto, le labbra né troppo grandi né troppo piccole, orecchie piccole”.

