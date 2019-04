Prince Zorresi, il fidanzato di Serena Rutelli/ Matrimonio dopo il Grande Fratello?

Prince Zorresi potrebbe fare presto il colpaccio e arrivare al matrimonio con la fidanzata Serena Rutelli. La concorrente del Grande Fratello 2019 che ha tentato per diversi anni di entrare nel cast del reality, ha confidato infatti alle gieffine di aver ricevuto una proposta di matrimonio appena il giorno prima di entrare nella Casa. Prince le avrebbe chiesto di diventare sua moglie tramite messaggio, per via dell’impossibilità di comunicare in modo diretto con la ragazza. Qualcosa stona, visto che da quanto ne sappiamo i concorrenti vengono confinati all’interno degli alberghi diversi giorni prima dell’inizio del reality e che per questo Serena non avrebbe mai potuto ricevere alcun contatto con il fidanzato. Forse l’errore riguarda solo la tempistica: fatto sta che la Rutelli non ha ancora risposto in modo affermativo o negativo. Dalle sue parole però appare evidente che sia proprio innamorata e soprattutto felice che Barbara Palombelli abbia accolto Prince con il sorriso, convinta che sia un ragazzo piacevole.

Prince Zorresi, fidanzato di Serena Rutelli, la sposerà?

Impossibile conoscere il pensiero di Prince Zorresi in merito a quanto sta accadendo alla fidanzata Serena Rutelli, che questa sera potrebbe lasciare il Grande Fratello 16 a causa dell’esito negativo del televoto. Social blindatissimi per il ragazzo che presto potrebbe diventare il genero di Barbara Palombelli, anche se è sufficiente accedere al profilo di Serena per trovarli entrambi in tante foto, tutte ovviamente romantiche. L’estetista intanto ha fatto centro agli occhi del pubblico, riuscendo a farsi notare per la propria educazione e genuinità. “Essere la figlia di… non vuol dire nulla. Sei un esempio”, scrive un’ammiratrice entusiasta del suo percorso. In base a quanto si legge sui social, sembra proprio che la Rutelli abbia ancora qualche speranza di rimanere in gioco: avrà modo di parlare in modo diretto con il suo Prince? Nessuna notizia da parte del calciatore, che forse preferirà fare una bella sorpresa alla fidanzata nella diretta di oggi.

