Quel certo non so che/ Su Rete 4 il film con Doris Day (oggi, 22 maggio 2019)

Quel certo non so che arricchisce la programmazione televisiva di Rete 4 per il pomeriggio di questo mercoledì 22 maggio. Stiamo parlando di una pellicola americana che è stata girata e realizzata nel 1963 dal produttore cinematografico Ross Hunter con la regia di Norman Jewinson mentre il soggetto è stato scritto da Larry Gelbart e Carl Reiner, che si è occupato anche della stesura dell’adattamento della sceneggiatura. I costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono stati disegnati e realizzati da Jean Louis, la scenografia è frutto della preziosa collaborazione tra Robert F. Boyle e Alexander Golitzen mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Frank De Vol e Arnold Scwarzland. Nel cast sono presenti Doris Day, James Garner, Arlene Francis, Edward Andrews, Reginald Owen e Zasu Pitts.

Quel certo non so che, la trama del film

Andiamo a vedere la trama di Quel certo non so che. Ci troviamo in una caratteristica cittadina americana di metà anni sessanta dove una giovane e bella donna di nome Beverly si occupa di tutte le esigenze della propria famiglia partendo dai lavori classici di massaia fino ad arrivare a tutte le esigenze dei propri figli. In particolare per quanto concerne i rapporti con i propri bambini si dimostra piuttosto intransigente soprattutto per quanto concerne la loro igiene fisica arrivando costantemente a spronarli nel lavarsi bene con l’utilizzo di prodotti che permettono di tutelare la loro salute e sotto la loro igiene. Questa sua straordinaria abilità utilizzare al meglio prodotti e cosmetici tra cui saponi e tanto altro come nel caso di detersivi per pulire opportunamente tutti i pavimenti e le superfici presente in casa viene notata da una ditta che si occupa di commercializzare alcuni prodotti che per l’appunto sono utili per la corretta igiene del proprio corpo e per lavare tutte le superfici di casa. La ditta ed in particolar modo un Direttore delle vendite vedendo nella donna una potenziale fonte di guadagno decide di proporle di partecipare alla realizzazione di uno spot pubblicitario dove per l’appunto lei dovrà fare in modo di invogliare i consumatori ad acquistare determinati prodotti realizzati dall’azienda. Beverly decide di accettare la proposta e riesce immediatamente ad ottenere un certo successo tant’è che guadagna tantissimi soldi nel giro di poco tempo. Con i tanti soldi guadagnati la donna decide di fare una bellissima sorpresa al proprio marito ossia acquistare e far installare nel giardino della propria casa una piscina dove i loro figli e soprattutto anche loro possano rilassarsi durante le giornate di eccessivo caldo. Tuttavia questo successo mediatico della donna finisce per mettere in difficoltà il loro rapporto matrimoniale con il marito che poco gradisce soprattutto capisce questa necessità da parte della propria moglie di dover esporre la propria bellezza al pubblico.

