Rafael, Amici 2019/ Forte e versatile: vincerà la categoria ballo?

Rafael Quanedit Castro, uno tra i ballerini preferiti di questa edizione di Amici, deve continuare proprio su questa strada con la Squadra bianca. Non tutti come lui sono dotati di espressività, versatilità e di capacità di movimento così leggera. Ci si aspetta da lui che continui a farsi conoscere per questi aspetti positivi ma non si lasci coinvolgere troppo dalle dinamiche del gioco soprattutto con i Blu e con Vincenzo che nella scorsa ha cercato a tutti i costi un pretesto per creare la tensione all’interno del programma.

Rafael: un buon percorso artistico

Rafael Quanedit Castro ha avuto un buon percorso artistico all’interno della Scuola di Amici. La sua versatilità, la sua precisione e l’espressività sono molto apprezzati dalla maestra di danza Celentano. Questo pregio del ballerino è stato evidenziato specialmente durante la prova tra Rafael e Umberto contro Vincenzo. Il bello di Rafael è che riesce facilmente ad adattare i suoi movimenti e il suo stile ma anche la sua capacità di interpretazione senza sforzi. La Celentano ha sottolineato dopo la sua prova che il percorso di Rafael non si può che definire ottimo all’interno del programma. Anche Cannito e la Bertè non hanno potuto evitare di esprimere le varie parole. Il difetto artistico di Rafael è la sua incapacità di capire bene i meccanismi del gioco.

Un componente forte e versatile, la crescita di Rafael Castro

Il ballerino della Squadra Bianca Rafael Quanedit Castro ha dimostrato di essere un componente forte e versatile in questa edizione del Serale Amici 2019. Nella prima manche del Serale del 27 aprile Rafael non si esibisce ma dopo che i Blu si aggiudicano la vittoria si trova rischio di eliminazione. Fortunatamente i giudici lo salvano. Nella seconda prova della seconda manche arriva il momento di Rafael. Si scontra contro Vincenzo della Squadra Blu ballando proprio sulle note de “Il Corsaro”. Cannito commenta la prova definendo il livello di entrambi i ballerini spaziale ma è Rafael ad aggiudicarsi un punto. Arriva poi il guanto di sfida a Rafael da parte di Vincenzo che vuole sfidare non solo il ballerino cubano ma anche Umberto. Il suo obiettivo sarebbe dimostrare di essere più versatile e capace di adattarsi a ogni stile. Scoppia la polemica e Rafael fa notare come lui sappia ballare molti stili di danza, compreso l’hip hop. Dal canto suo Vincenzo dice che la sua è una sfida diretta a dimostrare questa sua capacità di essere versatile non agli allievi della Scuola ma alla Bertè. L’esibizione di Rafael in particolare è accolta con grandissimo stupore da parte dei giudici. Loredana Bertè è rimasta molto colpita da Rafael e l’ha definito un ballerino spaziale e di grande talento. Mameli, finito al ballottaggio con Valentina, sceglie per la sfida Giordana e poi Rafael. Alla fine è Valentina a uscire dal programma e grazie all’aiuto di Rafael Mameli si salva anche stavolta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA