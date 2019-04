Rafael, Amici 2019/ Gli elogi di Loredana Berté e la nuova sfida di Vincenzo

Rafael sarà uno dei finalisti di Amici 2019? La corsa alla vittoria del serale del ballerino della squadra Bianca continua e anche con grande determinazione. Rafael non ha avuto timore di mettersi in gioco e accettare le sfide di Vincenzo Di Primo e di Loredana Berté che, per la puntata di sabato scorso, ha voluto vederlo in vesti ben diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati. Rafael si è cimentato in una coreografia sexy, quasi uno spogliarello “danzato” sulle note di You Can Leave Your Hat On, che ha lasciato a bocca aperta Loredana Berté. “Anche solo lo sguardo… è un altro film. Fantastico. Perfetto“ è stato il commento del giudice speciale del serale di Amici su Rafael dopo aver però visto anche la prova di Vincenzo, della squadra Blu.

RAFAEL, ANCORA COMPLIMENTI DA LOREDANA BERTÈ

Forte dei complimenti ricevuti da Loredana Berté, Rafael è apparso sicuro e felice dopo la puntata del serale di Amici 2019 di sabato scorso. La Berté è però arrivata anche nella casetta della squadra Bianca con un video-commento nel quale è tornata a parlare di lui e di quanto visto in studio sabato. “Rafael ha fatto passi da gigante. – ha ammesso la celebre cantante, per poi aggiungere – Dalla prima puntata ad oggi è davvero diventato un gran bel ballerino. Mi piace, adesso mi ha convinto. Si vede che si mette in gioco e che studia e se la cava in diversi stili. È molto versatile ed è bravo. Ha proprio il fisico perfetto del ballerino”. Parole molto apprezzate dal ballerino, che ha ringraziato da lontano la Berté per le sue parole incoraggianti. Intanto questa sera, nella nuova puntata del serale di Amici, Rafael si troverà ancora a scontrarsi con Vincenzo vista la proposta da lui fatta in settimana su nuove coreografie.

