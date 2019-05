Rafael Castro, Amici 2019/ Vincitore ballo per Timor Steffens e Alessandra Celentano

Rafael Quenedit Castro è uno dei cinque semifinalisti di Amici 2019. Settimana scorsa Rafael ha dovuto abbandonare la puntata serale prima della fine per via dei dolori alla schiena. Durante la serata, il ballerino cubano ha conquistato i professori di ballo con la sua interpretazione in “Danish Girl”: “Sono stato veramente sorpreso: ho visto veramente un’altra persona, una sicurezza in sé stesso, ha eliminato la personalità cubana ed è diventato fragile, debole, femminile, e questa è una cosa molto buona perché significa che lui è in grado di entrare in un altro personaggio”, ha poi commentato Timor Steffens. Anche Alessandra Celentano, inaspettatamente, ha espresso una preferenza il ballerino cubano. Dopo aver sentito le parole dei docenti, Vincenzo si è lamentato per la mancanza di versatilità del suo rivale, che è stato prontamente informato: “Vincenzo ha un problema grave, serio: si crede il miglior ballerino al mondo e non lo è. L’umiltà non sa cos’è… A lui non piace che siamo ballerini alla pari: vuole sempre essere al di sopra di me! Non pensavo fosse una persona così. Ho sempre riconosciuto che è un ballerino bravissimo. In tutti i sensi”, ha sbottato Rafael parlando con i suoi compagni di squadra.

Rafael o Vincenzo: chi sarà il vincitore?

Quel che è certo è che la semifinale, in onda questa sera, sarà molto accesa. Rafael Quenedit Castro e Vincenzo di Primo non solo si contendono un posto per la finale, ma se uno dei due dovesse essere eliminato sarà automaticamente eletto il vincitore della categoria ballo. Sui social i fan di Amici 2019 sperano di vedere entrambe i ballerini in finale: “Buttare odio su Vincenzo e Rafael è proprio di cattivo gusto,è da mesi che studiano e si impegnano. Entrambi vogliono vincere,è una cosa normalissima quindi non dite che sono arroganti” e “basta con la rivalità e mandate Rafael e Vincenzo direttamente in finale perché è la finale ballo che ci meritavamo”, hanno scritto due utenti su Twitter. E ancora: “Per quanto tifi Vincenzo e speri con tutto il cuore che vinca il ballo (pure il programma), anche se dovesse vincere Rafael sarei felice. Ringraziamo tutti la maestra Cele che ci ha portato in semifinale i ballerini migliori delle ultime edizioni”.

