Rafael, infortunio ad Amici 2019/ Salta semifinale e sfida nella categoria ballo?

Come finirà per Rafael ad Amici 2019? Sicuramente non è successo niente di grave ma il fatto che il primo pomeridiano non abbia ancora rivelato niente su di lui lascia i fan con il fiato sospeso. Proprio nell’ultima diretta di Amici in onda sabato scorso, il ballerino ha ottenuto un posto in semifinale al fianco del collega Vincenzo, non è riuscito a rivere indenne fino alla fine. Secondo quanto rivelato dalla stessa Maria De Filippi sembra proprio che durante l’ultima puntata in onda, quella in cui Umberto Gaudino è uscito tra gli applausi e le lacrime, Rafael ha avuto un piccolo incidente alla schiena, un infortunio che potrebbe costare la semifinale all’amato Rafael Quenedit Castro. Il ballerino dei blu e pupillo di Alessandra Celentano si giocherà il tutto per tutto sabato prossimo e non solo perché si conosceranno i nomi dei finalisti ma perché potrebbe arrivare l’importante verdetto per la categoria ballo.

UN INFORTUNIO CHE POTREBBE COSTARE CARO A RAFAEL

Proprio Rafael, nell’ultima puntata di Amici 2019, ha accusato un problema alla schiena e la stessa conduttrice aveva poi confermato: “Ha avuto un problema alla schiena durante un’esibizione” ma senza dire altro. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sull’addio del ballerino al programma per via di questo problema e si sta già lavorando sodo per mettere insieme i pezzi della prossima puntata e la possibile sfida con il suo rivale di ballo visto che uno dei due porterà a casa la vittoria per il circuito danza e otterrà l’accesso al serale come unico ballerino insieme agli altri cantanti. Che sia proprio Rafael quello ad uscire sconfitto dalla situazione e dal conflitto?

