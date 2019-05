RAFFAELE AURIEMMA/ L’anti-junventino per eccellenza capitano a Ciao Darwin

Raffaele Auriemma è tra i protagonisti della nuova puntata di Ciao Darwin 8, il programma di successo condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Nonostante le polemiche scoppiate legate ad alcuni incidenti gravi successi durante la prova del Genodrome, lo show di Bonolis prosegue la sua corsa verso il gran finale. Auriemma sarà a capo della squadra anti-juventini nella sfida Juve contro tutti in onda venerdì 10 maggio 2019 in prima serata su Canale 5. A guidare la categoria dei tifosi bianconeri, invece, sarà Giampiero Mughini. Una sfida tra giornalisti pronti a portare in campo il meglio e il peggio delle rispettive categorie in una sfida che si preannuncia davvero imperdibile!

Raffaele Auriemma: “Inter? Una delusione”

Ospite di Tiki Taka, Raffaele Auriemma ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul campionato di Serie A 2018 2019 attualmente in corso. In particolare il giornalista sportivo ha commentato il percorso di due squadre: l’Inter e la Juventus. Parlando della squadra di Luciano Spalletti ha detto: “Anche i numeri, perché i giornali non si inventavano le storie a inizio stagione, dicono che la rosa dell’Inter è più forte di quella del Napoli, mi meraviglio che a sei giornate dalla fine l’Inter abbia ancora il dubbio di andare in Champions League nella prossima stagione… Credo che quella dell’Inter sia una stagione piuttosto deludente“. Parole che hanno naturalmente fatto storcere il naso a tantissimi tifosi nerazzurri. Non solo, Auriemma non ha risparmiato nemmeno la Juventus.

“La Juve ha vinto un campionato senza concorrenti”

Il giornalista sportivo non ha risparmiato nessuno. Il tifoso del Napoli, infatti, si è espresso anche in merito al percorso calcistico della Juve di Massimiliano Allegri dicendo: “Per la Juventus è una stagione di cui non andar fieri dopo l’investimento su Cristiano Ronaldo, la Champions doveva essere l’obiettivo“. Non solo, Auriemma ha precisato come i giocatori bianconeri abbiano giocato un campionato di Serie A senza una squadra avversaria degna di nota. “Vincere un campionato senza concorrenti” ha dichiarato il giornalista sportivo che ha poi proseguendo dicendo: “con il Napoli che si è fermato a dicembre, poi essere umiliati da una banda di ragazzini come l’Ajax, non mi pare si possa ascrivere ad una stagione di cui aver memoria“. Una vera e propria frecciata alla Juve di Allegri da parte di Auriemma, che ha voluto in una certo senso nascondere il campionato fallimentare della sua tanto amata Napoli!



© RIPRODUZIONE RISERVATA