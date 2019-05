Raffaella Carrà balla con Rafael ad Amici 8?/ “Lo adoro”: confessione alla De Filippi

Maria De Filippi schiera un nuovo asso per il serale di Amici 2019. Ospite speciale della settima puntata è infatti Raffaella Carrà che si prepara ad esibirsi con alcuni degli allievi rimasti in gara. Se ai ragazzi è stato mostrato l’ospite di questa sera, non è stato però svelato loro con chi la Carrà duetterà. Qualcuno però pensa saranno i ballerini ad esibirsi assieme alla conduttrice, danzatrice e cantante che ha fatto la storia della tv italiana. E questo anche in merito agli apprezzamenti da lei fatti durante la chiacchierata con Maria De Filippi nel suo programma “A raccontare comincia tu…” In quell’occasione, Raffaella Carrà ha infatti avuto fiumi di complimenti per un ballerino in particolare: Rafael Quenedit. Il danzatore della squadra Bianca, da questa sera sciolta, ha infatti suscitato gli apprezzamenti della conduttrice.

RAFFELLA CARRÀ E I COMPLIMENTI A RAFAEL DI AMICI 18

Raffaella Carrà ha infatti rivelato a Maria De Filippi di adorare Rafael Quenedit, ballerino di Amici 18. La stessa conduttrice non ha potuto che sottolineare la bravura del ballerino di danza classica, entrato nel talent in corsa così come il suo “acerrimo rivale” Vincenzo Di Primo. La conduttrice di Amici 2019 ha raccontato alla Carrà, durante l’intervista a “A raccontare comincia tu”, che Rafael, così come molti altri ballerini, avrà un grande futuro nel mondo della danza. La De Filippi ha inoltre sottolineato come quasi tutti i ballerini che partecipano al talent, una volta fuori dalla scuola, trovino immediatamente lavoro nel mondo del teatro o della televisione. E chissà che per Rafael questa sera non arrivi anche l’onore di ballare con Raffaella Carrà.

