RAFFAELLA PONZO COMPAGNA GIGI SABANI/ Il figlio Gabriele compie 11 anni (Domenica In)

Raffaella Ponzo, la compagna di Gigi Sabani, sarà ospite con il figlio Gabriele a Domenica In di Mara Venier. Un’occasione davvero speciale quella che porterà Raffaella negli studi Dear Fabrizio Frizzi di Roma visto che domenica 19 maggio il figlio Gabriele, nato dalla storia d’amore con Gigi Sabani, festeggerà 11 anni. Quale circostanza migliore per ricordare anche la bellissima storia d’amore vissuta con Sabani, uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Dopo la morte di Gigi Sabani, la compagna ha annunciato durante una delle poche interviste rilasciate alla stampa di essere in dolce attesa. A Diva e Donna, il settimanale all’epoca diretto da Silvana Giacobini, la donna ha rivelato in anteprima la notizia della sua gravidanza scoperta a pochi giorni dalla scomparsa di Sabani avvenuta nel 2007 a causa di un infarto fulminante.

Raffaella Ponzo e Sabani: un grande amore

“E’ un maschio il figlio di Gigi che sto per partorire”. Con queste parole Raffaella Ponzo ha annunciato nel 2007 in occasione di un’ intervista rilasciata a “Diva e Donna” di essere in dolce attesa di un bambino di Gigi Sabani. “Il parto è previsto per la fine di maggio ma potrebbe avvenire prima perché il bimbo è molto grosso e già in posizione per nascere” raccontava la Ponzo, che ha scoperto la maternità pochi giorni dopo la prematura scomparsa di Gigi Sabani. Per questo motivo in quell’intervista ha dichiarato: “nella sala parto andrò da sola” visto che Gigi è scomparso il 4 settembre del 2007 per un attacco cardiaco. “Mi porterò la foto di Gigi per abbracciarla e darmi forza” – aveva dichiarato la Ponzo – “fuori ad aspettarmi ci saranno la mia mamma, la sorella di Gigi, i miei amici fra cui Roberto Arcanà l’amico di Sabani che mi è stato sempre accanto in questo periodo”. La donna, infatti, a “Diva e Donna” ha raccontato che Isabella Sabani è stata l’unica parente del conduttore a starle accanto in quel momento terribile: “All’inizio si è avvicinata a me per amore del fratello, poi è nato dell’affetto fra noi”.

Raffaella Ponzo e Gigi Sabani: il figlio Gabriele

Sono passati quasi dodici anni dalla morte di Gigi Sabani, ma il loro amore continua a vivere nel figlio Gabriele di 11 anni. Raffaella Ponzo, infatti, è mamma del piccolo Gabriele nato poco dopo la scomparsa del conduttore televisivo. La donna a Diva e Donna, una delle poche interviste concesse dopo la morte di Sabani, ha raccontato del rapporto con la sorella di Gigi: “ai funerali di Gigi ci eravamo appena intraviste poi, alla notizia che ero incinta, ci siamo incontrate per un primo pranzo a Natale scorso. Che lei mi abbia portato in dono una camiciola e un bavaglino che aveva cucito la mamma per loro, è stato un gesto tenero che ho apprezzato tanto. Era un gesto per farmi sentire della famiglia”. A distanza di diversi anni a Tg Com, Raffaella Ponzo ha raccontato cosa le manca di Gigi: “Da telespettatrice, il suo enorme talento. Era un personaggio unico, un conduttore e imitatore che sapeva anche cantare benissimo, mentre come compagno di vita tutto. Per me lui rappresentava il futuro, l’amore”.



