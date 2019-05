Raffaello Tonon, Nati Vecchi/ “Nonno” di Luca Onestini pronto a tutto (Ciao Darwin)

Raffaello Tonon guiderà il team dei Nati Vecchi nella settima puntata di Ciao Darwin 8, in onda questa sera in prima serata su Canale 5. La squadra dell’opinionista tv sarà contrapposta ai Finti Giovani, capitanati da Sossio Aruta: un duello che promette grandi scintille con Paolo Bonolis e Luca Laurenti in veste di arbitri imparziali. Conduttore radiofonico e televenditore, Tonon iniziò la sua carriera televisiva grazie a Maurizio Costanzo, che lo volle tra gli ospiti fissi del suo celebre show e in Buona Domenica. Nel 2005 ha preso parte al reality show La Fattoria: soprannominato Il Conte per i suoi modi eleganti, il milanese vinse con quasi l’80 per cento dei voti del pubblico da casa. Dopo altre esperienze televisive tra Mediaset e Rai, nel 2017 è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2. Nella casa più spiata d’Italia diventa grande amico di Luca Onestini, con cui conduce su Radio Zeta il programma Proteina Zeta.

RAFFAELLO TONON E LA DEPRESSIONE

Una grande popolarità televisiva e social per Raffaello Tonon, che in passato ha dovuto fare i conti anche con momenti bui. Recentemente, ospite a Vieni da me, il personaggio tv ha parlato della sua battaglia con la depressione: «Mi metto nei panni di chi sta com’ero io tanti anni fa e, a quest’ora, è a letto, sul divano e gira i canali della televisione e magari si ferma qui su Rai Uno e a volte sei così svuotato che senti ma non ascolti, ascolti, ma non capisci. Se siete lì davanti, vi dico che ce la potete fare, basta curarvi. Io l’ho fatto e quando sono guarito ho capito che non potevo morire vittima di me stesso. Dalla depressione si esce solo se si è curati bene». Sempre a Vieni da me aveva poi parlato così dei suoi genitori: «A mia madre devo tutto, mi ha insegnato tutto. Quello che sono oggi lo devo a lei. A papà non devo nulla, gli devo i soldi che ci ha dato per mantenerci […] E’ stato un uomo che non ha mai fatto mancare nulla di materiale Da lì in poi, mia madre è stata madre e padre».

L’AMICIZIA CON LUCA ONESTINI

Come abbiamo già sottolineato, Raffaello Tonon ha stretto una grande amicizia con Luca Onestini nel corso del Grande Fratello Vip 2: un legame che non si è fermato al reality show e che è continuano ad esistere anche lontano dai riflettori. Amici nel lavoro e nella vita: oltre a collaborare al programma Password su RTL 102.5, Tonon conduce su Radio Zeta il programma Proteina Zeta proprio con Onestini. A proposito dell’amicizia con l’ex tronista, il milanese ha raccontato: «Credo che la vita sia stata sorprendente dandomi una persona importante e una cosa bella, forse il più bel risarcimento di tanti dolori passati. Lui è l’unica persona di tante che di mio padre non mi ha mai chiesto, ha solo ascoltato. Questo fa di Luca una persona estremamente intelligente, sia dal punto di vista culturale ma soprattutto emotiva. Io parlo e lui c’è sempre per ascoltare».



