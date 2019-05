Rai chiude Che fuori tempo che fa/ Fabio Fazio: “Cancellate le ultime tre puntate”

“Che fuori tempo che fa” chiude in anticipo: la Rai ha cancellato le tre puntate del lunedì del programma di Fabio Fazio. Lo ha annunciato proprio il conduttore in apertura della puntata di Che tempo che fa. «Un avviso al nostro pubblico», ha esordito Fabio Fazio. Domani dunque andrà in onda l’ultima puntata del lunedì sera. «Ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda», ha aggiunto il conduttore. Poi ha ringraziato il pubblico e ricordato quali sono i risultati di ascolto di “Che fuori tempo che fa”: 13 per cento di share e un milione e mezzo di spettatori di media. Fabio Fazio e il suo programma erano stati presi di mira da pesanti critiche, in particolare da Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno aveva definito il conduttore «comunista col Rolex», inoltre ne aveva sollecitato la riduzione dello stipendio. Dal canto suo Fazio ha un contratto “blindato” di due anni, ma anche il presidente della Rai Marcello Foa si era detto insoddisfatto della trasmissione.

RAI TAGLIA CHE FUORI TEMPO CHE FA DI FABIO FAZIO

La Rai cancella le tre puntate del lunedì a Fabio Fazio, quindi il 20 la serata sarà di Porta a Porta, che è indietro rispetto alla par condicio. “Che fuori tempo che fa” non ci sarà neppure il 27, quando è previsto un appuntamento con l’analisi del voto europeo. Il conduttore, annunciando la decisione dell’azienda, ha ringraziato il pubblico e rivendicato il risultato di audience, poi ha chiamato sul palco Roberto Saviano e lanciato un collegamento da Lampedusa con il sacerdote a bordo della Mare Jonio, Don Mattia Ferrari. Sono mesi comunque che Matteo Salvini attacca Fabio Fazio: «Ci andrò quando si sarà tagliato lo stipendio», ha ripetuto più volte il vicepremier e leader della Lega. «Sarebbe stato invece interessante consentire al pubblico di Che tempo che fa di poter ascoltare le sue opinioni circa i temi dell’Europa, i recenti tragici fatti di Napoli, e naturalmente tutta l’attualità politica», aveva invece detto una settimana Fabio Fazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA