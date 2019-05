Rancore, Tarek Iurcich/ Video, il ritorno dopo Sanremo (Concerto primo maggio)

Rancore torna per il Concerto del primo maggio dall’ombra di Sanremo. Forse non lo ricorderete benissimo, dato che ha quasi navigato nell’ombra, ma questo ragazzo ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo accompagnando Daniele Silvestri nella sua Argento Vivo. Ebbene sì, il ragazzo non era in gara per motivi ovvi di numeri e successi, ma ha dato il suo importante contributo all’esibizione del noto artista italiano che è riuscito anche ad ottenere uno dei premi della critica durante l’ultima serata del Festival della canzone italiana 2019. Ma chi è Rancore? Il suo nome in realtà è Tarek Iurcich ed è un rapper romano che da qualche anno ha conquistato la scena, ma perlopiù noto per le sue numerose collaborazioni e duetti. Tra i suoi album infatti ricordiamo Segui Me del 2006, Elettrico e Silenzio con DJ Mike di cinque e sei anni dopo e infine Musica per Bambini dello scorso anno, album che è stato anticipato dal molto apprezzato singolo Underman e alla quale release ha fatto seguito l’interessante singolo Depressissimo, per concludere con l’uscita del bellissimo video di Giocattoli.

Rancore, Concerto primo maggio: la carriera nel freestyle romano

Come tutti i rapper, Rancore si è fatto strada tra i freestyler romani, vincendo numerose gare e premi anche contro artisti oggi famosi in Italia (vedi Clementino all’MTV Split Gala). Sarà protagonista al Concerto del primo maggio con E’ solo nell’ultimo periodo, però, che ha conquistato notorietà e col suo ultimo album del primo giugno 2018 con l’etichetta discografica Hermetic è riuscito a colpire il pubblico con dieci tracce (disponibili sia in CD digipack che in vinile rosso 180 gr) che trattano tematiche come la solitudine, l’incomunicabilità e la crescita. Tematiche che sicuramente presenterà al Concertone del Primo Maggio, in cui ci farà ascoltare qualche traccia del suo Musica per Bambini e sicuramente accompagnerà ancora una volta Daniele Silvestri nel brano Argento Vivo che ha conquistato la lirica Sanremese e, perché no, con la presenza di Manuel Agnelli magari riusciremo ad ascoltare anche la versione speciale presentata durante la serata dei duetti.

Argento Vivo con Daniele Silvestri





© RIPRODUZIONE RISERVATA