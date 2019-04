REDDITO CITTADINANZA A RAFFAELLA PARVOLO?/”Sosia” Raffaella Fico:”Turisti per sempre”

Fa discutere l’ultima uscita di Raffaella Parvolo, la donna molto nota su Facebook che si dice convinta di essere la sosia di Raffaella Fico. Oggetto dell’ultima polemica che vede protagonista la Parvolo non è però la presunta somiglianza con l’ex concorrente de “La Pupa e il Secchione” bensì l’annuncio – a dir poco provocatorio – che la donna ha fatto sui social annunciando di avere appena ricevuto il reddito di cittadinanza. In realtà nello scatto che vede protagonista la Parvolo insieme al compagno Simone quelle che vengono immortalate sembrano essere due semplici card PostePay e non le tessere del RdC. Ma a far discutere non è tanto la disputa sul fatto che le tessere mostrate su Facebook siano quelle “originali” o meno, quanto le parole a dir poco “violente” utilizzate dalla Parvolo. Continuate a leggere…

REDDITO CITTADINANZA A RAFFAELLA PARVOLO?

Sgrammaticature a parte, il contenuto del post pubblicato da Raffaella Parvolo, sembra essere volutamente provocatorio. Ecco ciò che ha scritto l’auto-proclamata sosia di Raffaella Fico:”Alla faccia di chi va’ a’ lavorare x mille euro al mese,pulire i bagni,raccogliere le arance nei campi come fanno i sicilianesi, o guidare le pecore x i campi come fanno i sardegnoli. X noi oggi è un giorno Santo, siamo diventati dei turisti x sempre. Guardate il mio compagno che felice che è, ci è arrivato il reddito di cittadinanza. Ora potremmo andare in ferie e comprarci una casa nuova. Grazie 5 stelle,noi vi voteremmo sempre. Baci sparsi dalla donna più seguita e amata d’italia”. Pesanti gli attacchi ricevuti dopo la pubblicazione del post, la cui fondatezza è stata prontamente messa in dubbio da diversi utenti:”Peccato che quella in foto sia una normalissima Postepay: me la ricordavo diversa, è circuito Mastercard, la vostra è Visa, è una semplice postepay da 5 euro, sicuramente vuota e credo che lo sarà per molto tempo”.





