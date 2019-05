Renato Zero/ Attesa per l’album Zero il Folle, i dettagli del tour (All Together Now)

Renato Zero, come annunciato pochi giorni fa da Roberto Cenci in un’intervista a Panorama, è stato invitato come guest star nel programma “All Together Now”, il nuovo talent musicale di Mediaset. Di recente Renato Zero è tornato alla ribalta annunciando non solo un nuovo album di inediti che uscirà a ottobre ma anche un tour che lo vedrà impegnato dal prossimo autunno. Se l’album “Zero il Folle” uscirà a ottobre, il cantante ha voluto anticipare l’uscita del disco con il singolo “Mai più soli” prodotto da Trevor Horn e accompagnato da un video girato proprio a Londra. A SkyTG24 Renato Zero inoltre ha dichiarato: “Visto che c’è questa Brexit, io ho cercato di infrangere le regole, adoro l’Inghilterra, ho tanti amici inglesi e questa volta il disco me lo produce nientemeno che Trevor Horn, che il più grande produttore del mondo. Vado a Londra a vedere un po’ se riusciamo a metterli d’accordo e a riportarli con ragionevolezza in questa Europa, che ha bisogno anche dell’Inghilterra“.

Renato Zero in tour

Dopo due anni di assenza dalle scene, Renato Zero tornerà sul palco con il suo tour che partirà da Roma nel mese di novembre. Renato Zero ha commentato questo ritorno alle scene spiegando, sempre a SkyTG24, che quello che fa la differenza per un artista come lui è proprio la vicinanza con il pubblico che l’ha amato e sostenuto in tutti i momenti, più difficili e belli, della sua carriera: “Io manco da due anni – un tempo sostanziale – per uno che si nutre del pubblico e di questa grande pulsione”. Dopo le 4 date di Roma (1,3,4 e 6 novembre al Palazzo dello Sport), il tour di Renato Zero attraverserà tutta l’Italia con due date in ogni città: Firenze (14 e 15 novembre, Nelson Mandela Forum), Mantova (18 e 19 novembre, Grana Padano Arena) e Pesaro (23 e 24 novembre, Vitrifrigo Arena). Poi Livorno (7 e 8 dicembre, Modigliani Forum), Torino (14 e 15 dicembre, PalAlpitour) e Bologna (21 e 22 dicembre, Unipol Arena a Casalecchio di Reno). I concerti continueranno anche a inizio del 2020: Milano (11 e 12 gennaio, Mediolanum Forum di Assago), Eboli (18 e 19 gennaio, Palasele) e Bari (23 e 25 gennaio, PalaFlorio). Non è da escludere che verranno aggiunte nuove date al tour.

