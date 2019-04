Report non va in onda, perché?/ Al suo posto lo speciale su Mina

Report, in onda su Rai3, questa sera lunedì 22 aprile 2019, non andrà in onda. Il programma tornerà regolarmente il 29 dello stesso mese. Proprio la pagina Facebook della trasmissione, ha dato il suo appuntamento ufficiale tra una settimana, scrivendo: “Per dieci anni Antonello #Montante è stato il paladino dell’antimafia. Nel 2015 è finito sotto inchieste per concorso esterno in associazione mafiosa, a maggio 2018 arrestrato per corruzione e spionaggio. Una nuova inchiesta di Paolo Mondani tornerà sulle sue tracce: Lunedì dell’Angelo #Report non andrà in onda, l’appuntamento su Rai3 è per il 29 aprile. Buona Pasqua!”. Report è nato nel 1997, in terza serata, con un budget di 10 milioni di lire a puntata. Milena Gabanelli (autrice dellla trasmissione) ha organizzato appieno il lavoro insieme ad un gruppo di videogiornalisti freelance. Dalla primavera 2017 il timone dello show della terza rete Rai è passato a Sigfrido Ranucci, co-autore per dieci anni, affiancato dalle firme storiche: Michele Buono e Bernardo Iovene e con la collaborazione di Cataldo Ciccolella Elisa Marincola e Carla Rumor.

Report non va in onda, al suo posto lo speciale su Mina

Report oggi non andrà in onda. Al suo posto, lo speciale “In arte Mina”, trasmesso nella prima serata di Rai3. Sono passati oltre 40 anni dal suo ultimo concerto alla Bussola di Marina di Pietrasanta (Lucca), ma il suo mito non è stato segnato dal tempo. E a lei, la più grande voce della canzone italiana, Raitre dedica questa sera lo speciale condotto da Pino Strabioli. Proprio il conduttore, intervistato da Sorrisi.com, ha raccontato come si svolgerà la serata. “Dopo il successo dello speciale su Patty Pravo trasmesso lo scorso anno ci tenevo a raccontare la vita e la carriera di questa regina della musica. Ho sottoposto l’idea a Massimiliano Pani, il figlio di Mina, che l’ha subito appoggiata. Durante la serata avremo il contributo di immagini di repertorio della Rai e di numerosi ospiti”. Tra gli altri, interverranno Mauro Belletti, il fotografo storico di Mina, assieme ad alcuni artisti che hanno collaborato con lei, come Fiorello, Giorgia, Giuliano Sangiorgi e Mondo Marcio. E con Barbara Alberti si parlerà di come questa straordinaria artista abbia anche influito sulle mode e i costumi.

