Riccardo Fogli/ Con la moglie Karin Trentini da zia Mara (Domenica In)

Riccardo Fogli ha dovuto rimandare il concerto previsto per inizio mese e rinviato invece il 15 giugno. La tappa di Ferentino è stata slittata per motivi di mal tempo, sottolinea l’artista sui social, scatenando qualche polemica fra chi attendeva di vederlo e non ha gradito essere informato a poche ore di distanza dall’inizio del live. “Non si rinvia un concerto comunicandolo alle 21.30“, scrivono infatti in molti lamentando una decisione che per molti rimane inspiegabile. Al fianco di Fogli nel video di spiegazioni compare il sindaco della cittadina, che con un sorriso smagliante spiega che è stato il freddo a spingere a cambiare i programmi. Clicca qui per guardare il video di Riccardo Fogli e leggere i commenti. Riccardo Fogli sarà invece ospite di Domenica In per il pomeriggio di oggi, 5 maggio 2019, quando Mara Vanier lo accoglierà nel suo studio al fianco di Karin Trentini, la moglie che ha difeso a spada tratta durante l’Isola dei Famosi. L’onta dello scandalo sembra ormai scomparsa, ma rimarrà nella storia del reality. E non per merito, viste le polemiche da parte del pubblico che non ha gradito i diversi momenti in cui il presunto tradimento della donna è finito sotto i riflettori del programma di Canale 5.

Riccardo Fogli e il “caso” all’Isola dei famosi

Il mese di aprile è stato intenso per Riccardo Fogli, che dopo aver chiuso la parentesi dell’Isola dei Famosi è stato invitato a diverse trasmissioni. Fra le ultime l’incursione al Maurizio Costanzo Show, dove si è parlato ancora una volta dei presunti tradimenti di Karin Trentini. Sicuro del suo amore, l’artista ha sfiorato comunque il malore mentre si trovava in Honduras, colpendo duramente gli spettatori che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Anche se Fogli non ha mai dubitato della moglie, volata subito verso le Honduras per parlargli di ciò che stava accadendo all’esterno del reality. Persino l’amico Roby Facchinetti ha deciso di contestare l’accaduto, per via del malessere emotivo che ha colpito l’artista. Una paura alimentata anche dalla lenta ripresa con cui Fogli è riuscito a riacquistare peso ed a mettere da parte tutti i sospetti nati durante la sua assenza.

