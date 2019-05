Riccardo Fogli/ “L’Isola dei Famosi? Sono stato pagato profumatamente ma ora…”

Riccardo Fogli ha chiuso per sempre il capitolo Isola dei Famosi e presunto tradimento della moglie Karin Trentini. In realtà dopo quello che è successo con Fabrizio Corona è completamente calato il sipario sulla questione e anche adesso, a mesi di distanza, Riccardo Fogli non vuole tornare sulla questione. Lo ha detto nei giorni scorsi ai giornali e lo ha detto anche in tv ospite dall’amica Mara Venier che ha deciso addirittura di non mandare in onda i video previsti per il suo momento nel suo salotto. Anche oggi Fogli torna a parlare della questione sulla cresta dell’onda di quello che è successo nella tv inglese dove un uomo ultra sessantenne sceglie di andare come ospite in un programma tv e, alla macchina della verità, si lascia estorcere di aver tradito la sua fidanzata. Dopo una settimana lo stesso è morto per un’overdose di morfina e sono molti quelli che pensano che le due cose siano legate e che l’uomo si sia ucciso. Riccardo Fogli non è arrivato a tanto per fortuna ma resta il fatto che la questione tradimento-Corona-Isola lo ha colpito così tanto che in una lunga intervista a La Stampa conferma: “Non conosco la storia di quest’ uomo che si è tolto la vita e non ne so nulla, dunque non mi permetto di parlarne. Ho vissuto cose forti e spiacevoli che voglio dimenticare. Le voglio dimenticare io e le persone a cui sono legato”. Nella stessa intervista quando si torna a parlare di Isola lo stesso poi conferma: “Non voglio espormi e quando vado ospite in trasmissioni chiedo esplicitamente che non mi si chieda nulla sull’ Isola dei famosi. Sono andato di mia spontanea volontà, sono stato trattato benissimo e sono stato pagato profumatamente per quell’ avventura“. Un giorno dimenticherà tutto quel dolore?

Un’avventura forte e sconvolgente

Riccardo Fogli raggiunto tra le pagine de La Stampa, racconta cosa è accaduto e come procede la sua vita dopo l’Isola dei Famosi 2019, ed essere stato “vittima” di un gossip becero, violento e assolutamente ingiusto. Raggiunto telefonicamente apre la conversazione scherzando: “Sono io o quel che rimane di me”. L’ex cantante dei Pooh, vuole sicuramente dimenticare tutte le ultime vicende televisive: “Ho vissuto cose forti e spiacevoli che voglio dimenticare. Le voglio dimenticare io e le persone a cui sono legato”, racconta ancora. Durante il reality show si sono create situazioni molto spiacevoli, che si sono sicuramente spinte oltre il lecito e il consentito. “Io non voglio mai più pronunciare alcuni nomi come quello di Corona e di alcuni altri“, aggiunge ancora. Sicuramente questo tipo di televisione, si sta spingendo ben altre, scavando avidamente all’interno delle emozioni dei suoi diretti protagonisti, creando storie dure, difficili da affrontare e ancor più delicate da dovere condividere in diretta televisiva.

Riccardo Fogli: “In TV voglio che non si parli dell’Isola!”

Riccardo Fogli ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle, perché questa esperienza per lui è stata troppo dolorosa. “Non voglio espormi e quando vado ospite in trasmissioni chiedo esplicitamente che non mi si chieda nulla sull’Isola dei famosi. Ho il diritto di non dire niente e mai azzarderei giudizi avventati che possano ledere persone e produzioni di show”. Un uomo corretto ed elegante fino al midollo, niente da dire. Anche di recente, ospite di Domenica In con Mara Venier, proprio la conduttrice ha espressamente detto di non volere parlare di nulla che potesse anche solo lontanamente fargli del male. “Ho sofferto molto, soprattutto mi ha fatto male l’offesa troppo grande a mia moglie. All’Isola stavo bene, pescavo con Bettarini, sono un avventuriero, ci stavo bene, questa polemica è stata inutile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA