Riccardo Guarnieri lascia Stefania/ Video Uomini e donne: “Voglio dei figli e lei…”

Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio di Uomini e donne e tutto per via di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni e che niente ha a che vedere con Ida Platano. La bella dama è andata a Taranto il mese scorso ma non per vedere il cavaliere e questo lo ha chiarito la stessa Maria De Filippi durante una delle ultime puntate del trono over, e allora cosa è successo questa volta al cavaliere pugliese? A mettere di nuovo in crisi Riccardo Guarnieri è la bella Stefania. I due prenderanno posto al centro dello studio e non per raccontare nuove evoluzioni positive del loro rapporto ma per annunciarne la fine, o quella che sembra esserlo. Nel video anticipazioni della puntata di oggi è possibile scoprire quali sono le ragioni di questa frenata e le polemiche non mancheranno nemmeno da parte delle altre dame del parterre femminile. Clicca qui per vedere il video.

RICCARDO GUARNIERI LASCIA STEFANIA?

In particolare, Riccardo Guarnieri prenderà posto al centro dello studio per spiegare che, purtroppo, lui è venuto nel programma alla ricerca di una donna che possa regalargli una famiglia e dei figli e Stefania tutto questo non glielo può dare. Il cavaliere di Uomini e donne sembra un po’ affranto durante il suo racconto e anche Stefania sembra appoggiarlo e dargli ragione. Dal parterre della dame poi si alza un dubbio diretto proprio a Riccardo Guarnieri reo di voler rompere con lei e di aver trovato una scusa: “Non ti piace altrimenti andresti avanti, quando ti piace una persona la accetti anche se non ti può dare un figlio”. Sull’affermazione della dama non è d’accordo Riccardo ma anche Stefania non è da meno visto che subito ha risposto: “Non sono d’accordo”. Come andrà a finire la discussione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA