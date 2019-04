Riccardo Guarnieri/ Uomini e donne, Ida Platano lo ha raggiunto in Puglia?

Uomini e donne torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui il protagonista sarà Riccardo Guarnieri. Il cavaliere pugliese del programma è tornato dopo la fine della sua relazione con Ida Platano e adesso le cose per loro si complicano. Mentre lei ha lasciato Uomini e donne perché poco pronta a vedere il suo ex con un’altra, lui è rimasto per andare a caccia di una donna adatta per lui, qualcuno che lo coccoli e che metta lui al primo posto. Non sappiamo ancora se ci riuscirà, fatto sta che Riccardo Guarnieri e Ida Platano saranno involontariamente ancora al centro dell’attenzione perché mentre lui racconterà di essere in contatto con quattro donne venute per lui, una è convinta che il pugliese sia ancora interessato ad Ida e che si siano visti in Puglia in questi giorni.

RICCARDO GUARNIERI E IDA PLATANO AVVISTATI INSIEME?

Proprio una delle dame che prenderà posto davanti a lui al centro dello studio parlerà di strani movimenti da parte di Riccardo Guarnieri lasciando intendere che la sua “scomparsa” sia legata all’arrivo di Ida Platano in Puglia. Secondo la dama la sua ex lo avrebbe raggiunto a Taranto e che i due si siano visti di nascosto. A calmare le acque non ci pensa solo Riccardo ma anche Maria De Filippi. La conduttrice sottolineerà di essere a conoscenza del fatto che Ida sarebbe andata a Taranto nelle scorse settimane dopo la sua vacanza in Madagascar ma che non sarebbe andata in Puglia per incontrare Riccardo. Questo basterà alla dama per mettersi l’anima in pace? Cosa succederà adesso che Riccardo ha scoperto che la donna ha dei dubbi su di lui? Sicuramente le 4 dame dovranno fare i conti con il suo essere permaloso e non tutte finiranno la puntata con la possibilità di vederlo ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA