Riccardo Pagan a Pomeriggio 5/ Chi è? Dal salto in lungo a Mister Universo 2018

Riccardo Pagan, veneziano, ha partecipato all’edizione 2018 di Mister Universo ed oggi sarà ospite a Pomeriggio Cinque. Pagan ha una grandissima passione per lo sport che gli ha permesso di affermarsi come grande promessa nel salto in lungo. Classe 1994, originario di Mestre e Laureato in Scienze Politiche a Padova, Riccardo Pagan ha conquistato quattro titoli nazionali oltre ad essere finalista alle Olimpiadi Giovanili di Singapore. Pagan ha anche partecipato a vari concorsi di bellezza ottenendo tanti piazzamenti di prestigio. All’edizione 2016 di Mister Italia ha vinto il titolo di Mister Fitness. Alla finale di Miami di Mister Model Marco d’Elia si è piazzato al secondo posto, mentre l’anno prima a Manila ha vinto la fascia di Mister Telegenic.

RICCARDO PAGAN OSPITE A POMERIGGIO 5

Riccardo Pagan, grazie anche alla partecipazione a Miss Universo, ha collezionato diverse apparizioni televisive, prima di sedersi oggi nel salotto di Barbara D’Urso, ha infatti partecipato a una puntata di Detto Fatto, a Forum e a Take me out. Riccardo Pagan è stato protagonista, di recente, ad una sfilata di abiti nuziali abiti nuziali che è stata organizzata dall’agenzia “Sposarsi a Venezia con Noi. Il Patriarcato di Venezia ha diffuso un durissimo comunicato per il seguente motivo: “L’inaccettabile uso deliberatamente commerciale che ne è stato fatto nelle scorse ore, con l’intervento oltretutto di un finto sacerdote in vesti liturgiche, non risulta consono perché profondamente irrispettoso e gravemente lesivo della santità del luogo, nonché oltraggioso della fede e della sensibilità religiosa dei veneziani e della città, tanto da configurare un vero e proprio caso di profanazione”.

