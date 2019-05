RICCARDO SCHICCHI/ Ilona Staller: “Ci siamo amati e divertiti”

Riccardo Schicchi è stato l’indiscusso Re del Porno. A lui si deve il successo di Ilona Staller (Cicciolina), Moana Pozzi, Mercedes Ambrus ed Eva Henger. Una vita dedicata al lavoro e alle donne, ma anche all’amore visto che Riccardo due di queste pornostar le ho sposate. La prima è stata proprio Ilona Staller con cui ha vissuto una storia d’amore lontana dal clamore mediatico. A rivelarlo dalle pagine di Panorama è proprio Cicciolina: “In quegli anni non volevamo si sapesse ma posso dire che fino al ’89 siamo stati insieme. Non voleva avere figli, diceva che con il nostro lavoro dei “cicciolini” sarebbero stati gelosi. Quando gli dissi di essermi innamorata del mio ex marito e che i figli li avrei fatti con lui la prese malissimo. Un giorno ci seguì fin sotto un hotel in Ungheria”. Un sentimento condiviso in gran segreto: “Ci siamo amati e ci siamo divertiti. Ci piacevano le stesse cose, in particolare la natura in cui adorava fotografarmi”.

Riccardo Schicchi: “sono il re Mida”

Riccardo Schicchi dopo l’amore segreto con Ilona Staller ha incontrato Eva Henger. Un incontro che gli cambia la vita: non solo la lancia nel panorama del cinema hard, ma se ne innamora follemente sposandola nel 1994. Dal loro amore, terminato nel 2012 con la morte di Riccardo, sono nati due splendidi figli: Eva e Riccardino. Il re del porno è stato sicuramente un pioniere nel suo campo, un numero uno al punto che durante una delle sue ultime interviste si è definito: “diciamo che sono Re Mida, tutto quello che tocco funziona”. Il soprannome di Re del porno si è sempre scontrato con la sua presenza serena, pacata e tranquilla: “in effetti ho un aspetto abbastanza sereno, tranquillo, forse perchè lo sono veramente. Io mi immergo molto nella natura, quindi ho questo filtro, questo polmone fortissimo che mi rende tranquillo, anche Moana per esempio aveva la stessa serenità che la distingueva”.

Riccardo Schicchi: “le donne sono un capolavoro della natura”

Le donne sono state sicuramente il grande amore della sua vita. Così Riccardo Schicchi durante una delle sue ultime interviste rilasciata alll’edizione cartacea dell’Urlo parlando proprio delle donne ha detto: “sono un capolavoro della natura. In questa stagione m’inginocchio per ammirare gli alberi di ciliegio in fiore. La stessa attenzione ho sempre dedicato alle donne, dentro e fuori”. Non solo, il re Mida del Porno ha parlato anche delle sue creazioni “cinematografiche” nel settore hard: “cerco di raccontare le donne per quello che sono, mescolando con ciò che gli uomini vorrebbero fossero. L’insieme fa nascere personaggi straordinari: Cicciolina (madrenatura), Moana Pozzi (genorosa), Ramba (guerrigliera sexy), Bambola (infantile) e tante altre”



