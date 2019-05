Rick Schroder, l’ex Piccolo Lord arrestato/ L’attore è accusato di violenza domestica

Rick Schroder, attore che oggi ha quarantanove anni, è stato arrestato con l’accusa di sospetta violenza domestica. E’ la seconda volta in un mese che l’attore, ex “Piccolo Lord” viene arrestato sempre per lo stesso motivo. Una situazione difficile quindi quella dell’ex baby star di Hollywood che esordì sul piccolo schermo nel 1979, all’età di 9 anni, con il film Il campione di Franco Zeffirelli. Inizio con il botto per lui visto che l’interpretazione lo porta a vincere il Golden Globe come miglior nuova star maschile rivelazione dell’anno. La sua è una carriera in crescendo che lo porta, la stagione seguente, ad essere protagonista del Piccolo Lord e del film Disney L’ultimo viaggio dell’arca di Noè. Nel 1989 ha invece il grande onore di partecipare al video del singolo Liberian Girl di Michael Jackson. Da adulto Schroder ha voluto dimostrare di non essere solo un bmabino prodigio continuando a migliorarsi e studiare nel suo campo.

Rick Schroder finisce di nuovo nei guai

Rick Schroder lo ricordiamo, dal 1998 al 2001, nel ruolo del detective Danny Sorenson in alcune stagioni della serie NYPD Blue. Mentre, successivamente, ha preso parte alla serie televisiva Squadra Med – Il coraggio delle donne. Una carriera quindi in continua evoluzione la sua, che gli ha garantito anche molto riconoscimenti. Ritornando alla triste vicenda che lo ha visto protagonista, come ricorda il portale dell’Ansa, il vice sceriffo della contea di Los Angeles, Juanita Navarro, ha dichiarato che gli agenti di polizia sono stati allertati ieri per intervenire in casa dell’uomo dove hanno constatato dei segni di lotta tra Schroder e una donna. L’attore è stato arrestato, incarcerato e rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 50 mila dollari.

