Ricky Martin assente Amici 2019, perché/ Chi è il sostituto: Emma Marrone o Amoroso?

E alla fine Ricky Martin non ci sarà. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa nelle casette di Amici 2019 e anche al pubblico che il programma lo segue felice di vedere la star portoricana cantare, ballare e mettersi in gioco senza mai tirarsi indietro. Rimane il fatto che questa sera lui non ci sarà e che non prenderà parte alla puntata e alla sfida tra i bianchi e i blu. La notizia è stata anticipata da un video in cui lo stesso cantante portoricano ha annunciato la sua assenza per via di un impegno importate già preso in precedenza e che riguarda la beneficenza per la quale tanto si prodiga. La sua assenza però è prevista solo per questa serata perché il suo ritorno è già previsto per sabato 4 maggio ma il mistero non è tanto per quanto tempo rimarrà fuori dai giochi Ricky Martin, quanto chi lo sostituirà questa sera nella quarta puntata di Amici 2019.

ALESSANDRA AMOROSO, EMMA MARRONE O RENATO ZERO?

In molti pensano che il sostituto sarà Renato Zero. Lo stesso romano la scorsa settimana ha salutato il pubblico di Amici 2019 con un laconico “Torno presto” e il momento potrebbe essere già questa sera visto che il suo arrivo in trasmissione potrebbe alzare l’asticella del trash e non solo quella dello spettacolo. Sembra ormai certo invece che John Travolta rimarrà semplice ospite (pronto a ballare con i ragazzi di Amici 2019) e che non sarà lui il sostituto annunciato di Ricky Martin, ma se non fosse Renato Zero? Il pubblico di Maria De Filippi ha chiesto a gran voce il ritorno di Emma Marrone, che però sembra impegnata in un percorso di rinascita negli Stati Uniti, o l’arrivo di Alessandra Amoroso. La pupilla di Maria De Filippi potrebbe finalmente prendere il posto che potrebbe essere suo di diritto e che, forse, un giorno, ricoprirà sin dalla prima puntata. Davvero sarà una delle due a prendere il posto di Ricky Martin o sarà un personaggio che niente ha a che vedere con il talent?

