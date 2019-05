Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano Amici 2019/ Squadre senza coach: perché?

Seguire con attenzione il serale di Amici 2019, quest’anno è una delle cose più difficili che mi sia mai capitata. Ed infatti, dopo il regolamento “plasmabile” a piacimento di giuria e professori, adesso anche i coach vanno via. Ricky Martin e Vittorio Grigolo hanno salutato il pubblico, comunicando loro che si trattasse del loro ultimo appuntamento da direttori artistici di entrambe le squadre. Perché? Non ci è dato saperlo! Quello che ha fatto imbestialire il pubblico del talent show, è stata la costante mancanza di spiegazioni nel corso dell’intera edizione. Quasi al termine della puntata, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio entrambi, tagliando corto e salutandoli, dopo averli ringraziati per avere scelto questo particolare incarico. La conduttrice ha concluso, rivolgendosi direttamente alla Squadra Bianca e quella Blu che fosse arrivato il momento della “svolta”. “Questa è l’ultima volta che vediamo i coach, adesso dovete iniziare a camminare con le gambe vostre”, ha concluso la conduttrice.

Ricky Martin e Vittorio Grigolo lasciano il serale di Amici 2019

“Sarà anche l’ultima volta qui, ma questo è solo l’inizio della nostra storia insieme. – ha affermato Ricky Martin – Voglio fare i miei complimenti a tutti, anche ai blu. Dopo alla produzione dirò tutte le cose che voglio farvi sapere. Vi siete circondati da luce. Grazie Maria e grazie Italia per avermi fatto sentire a casa”. “Ho imparato di più con voi, di quello che ho imparato da solo. – ha dichiarato invece Vittorio Grigolo – Mi avete fatto sentire a casa. Mi avete fatto sentire il valore di una famiglia. Mi avete dato la gioia di sorridere, di stare insieme. Oltre che artisti, siete persone vere e umane. Io vi sarò vicino comunque”. Il cantante portoricano dopo avere accettato il ruolo di coach, aveva affermato che sarebbe rimasto in Italia solo per 7 settimane ma in realtà, se consideriamo l’assenza della scorsa puntata, è stato presente per 5. Era tutto programmato oppure questa è stata una decisione dell’ultima ora? Nel dubbio, mi associo perfettamente al seguente tweet del giornalista di Panorama Francesco Canino: “Dopo sette puntate Ricky Martin e Vittorio Grigolo escono di scena. Si va verso la finale senza direttori artistici. Boh. Non ci sto capendo niente”… come dargli torto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA