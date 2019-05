Rihanna e Lvmh, nasce maison Fenty/ Bernard Arnault: “È una vera imprenditrice”

Rihanna e Lvmh si uniscono per lanciare un brand: Fenty. Il nome trae ispirazione dal cognome della cantante, al secolo Robyn Rihanna Fenty. Il debutto ufficiale è previsto il prossimo 22 maggio a Parigi: verrà presentata una collezione di abbigliamento, calzature e accessori. Ora è ufficiale, dopo tante voci: la conferma è arrivata direttamente dal gruppo parigino, cui fanno capo marchi come Louis Vuitton, Bulgari e Fendi, e che ha chiuso con ricavi per 46,8 miliardi di euro. La maison è centrata su Rihanna e sviluppata dalla cantante, quindi rispecchierà la sua visione e il suo piano, sia dal punto di vista delle strategie commerciali che da quello della comunicazione del marchio. «Mr Arnault mi ha dato un’opportunità unica per sviluppare una casa di moda nel settore lusso, senza nessun limite artistico», ha commentato la cantante e ora anche imprenditrice, confermando che è un momento incredibilmente speciale per lei.

RIHANNA E LVMH, NASCE MAISON FENTY

Rihanna è a dir poco entusiasta per la collaborazione con Lvmh, con cui lancerà il brand Fenty. «Non potevo immaginare un partner migliore sia dal punto di vista creativo sia di business e sono pronta perché il mondo veda ciò che abbiamo costruito insieme», ha dichiarato la cantante. Le fa eco il presidente e ceo del gruppo, Bernard Arnault: «Tutti conoscono Rihanna come una meravigliosa cantante, ma con la nostra collaborazione alla linea Fenty Beauty ho scoperto una vera imprenditrice, una ceo a tutti gli effetti e una magnifica leader. Il suo posto “naturale” è Lvmh». Il collo per supportare Rihanna ha costruito una squadra «talentuosa e multiculturale». Prosegue la parabola della cantante nel mondo della moda: dopo aver lanciato nel 2015 Fenty Puma, che allora apparteneva al gruppo “rivale” Kering, è arrivato il momento del marchio Fenty. E oggi è la prima imprenditrice donna di colore nella galassia Lvmh.

