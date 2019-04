RITA DALLA CHIESA/ Foto, Immondizia e topi: “Mi fa schifo vivere a Roma”

Rita Dalla Chiesa torna ad occuparsi del degrado della città di Roma. La ex conduttrice di Forum ha pubblicato sui social una foto che ritrae un marciapiede ripieno di rifiuti in zona Vigna Clara, quartiere di Roma dove vive. Ad accompagnare la foto, un breve messaggio della conduttrice: “Parcheggio la macchina e trovo due topi morti. Il marciapiede è ridotto così. Posso dire che mi fa schifo vivere a Roma?”. Le parole di Rita Dalla Chiesa hanno immediatamente scatenato la polemica sui social con diversi utenti che le hanno prontamente risposto. Tra questi un utente scrive: “Quando governava il PD nessuno osava aprire bocca”, ma la conduttrice replica seccata “Lasci perdere i discorsi qualunquisti e di partito. Ridicoli”. Il problema dei rifiuti a Roma è stato oramai denunciato da giorni da altre star del piccolo schermo come Alda D’Eusanio e Caterina Balivo.

Rita Dalla Chiesa: “Mi fa schifo vivere a Roma”

Delusa ed amareggiata per le condizioni in cui riversa la città di Roma, Rita Dalla Chiesa non ha alcun timore nello scrivere sui social parole dure e fortissime. “Mi fa schifo vivere a Roma” tuona la ex compagna di Fabrizio Frizzi stanca di dover vivere e vedere una città bella come Roma riversare in condizioni pietose con rifiuti abbandonati per le strade e sui marciapiedi. Cosa sta succedendo a Roma? Solo pochi giorni fa Alda D’Eusanio, ex opinionista de L’Isola dei Famosi, aveva denunciato la presenza di rifiuti per le strade di Roma. Per la precisione la conduttrice ha pubblicato un video in cui mostra la zona di Campo dei Fiori sommersa dall’immondizia. “Ecco qua Campo dei Fiori, la piazza dei Fiori e della vergogna” dice nel video la D’Eusanio che poi prosegue: “ai turisti che vengono noi facciamo vedere sta roba”. La D’Eusanio punta poi il dito verso i cestini pubblici che paragona a dei “grandi profilattici pieni di immodizia”, mentre difende i proprietari dei bar :”naturalmente poi vengono a fare la multa al bar che mette il tavolino in più perché contro il decoro e penalizzano i poveri che qui lavorano, perché il bar da lavoro alla gente”.

Rita Dalla Chiesa: “Milano dovrebbe essere capitale”

La situazione rifiuti a Roma sembra destinata a diventare un serio problema. Non solo il quartiere Vigna Clara dove vive Rita Dalla Chiesa riversa in condizioni disagiate, ma anche altre zone come Campo dei Fiori peraltro meta dei turisti di tutto il mondo. E’ allarme rifiuti a Roma con un vero e proprio attacco della conduttrice all’amministrazione romana non in grado di risolvere un problema destinato ad aumentare. La foto di Rita Dalla Chiesa e il video di Alda D’Eusanio hanno naturalmente acceso i riflettori su un problema evidente che bisogna affrontare e risolvere. Tantissimi i commenti alla foto della ex conduttrice di Forum tra cui uno merita una particolare menzione. Si tratta di un utente che le fa notare come a Milano questa emergenza rifiuti non sia un problema al punto che la Dalla Chiesa non si tira indietro nel replicare: “Milano dovrebbe essere la Capitale”. Clicca qui per la foto di Rita Dalla Chiesa



