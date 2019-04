RITA FORTE/ “Matrimonio col mio compagno Raniero? Dico che…” (Vieni da me)

Nella cassettiera che scandisce i ritmi dell’intervista di Rita Forte a Vieni da me spunta una cartolina di San Felice Circeo. Il motivo è da ricondurre alla conoscenza della sua attuale compagna:”Il mio compagno è stato il mio primo fidanzato quando avevo 17-18 anni! Ci siamo rivisti dopo 35 anni: lui venne a trovarmi al concerto perché lui ha lì la casa. Non sono più zitella da 8 anni: zio Luciano (Rispoli, ndr) prima di salire sul palco mi disse ‘tu ti devi trovare un ometto perché soli si sta male’. Io gli dissi che mi volevo innamorare perché per baciare una persona mi devo innamorare. Faccio il concerto, scendo dal palco e trovo Raniero: inizialmente non lo riconoscevo. Se ci sposiamo? Piano piano! C’è tempo! Sono appena 8 anni che stiamo insieme: lui è sposato, separato, ha 2 figlie meravigliose con cui andiamo d’accordo”. (agg. di Dario D’angelo)

Rita Forte a Vieni da me

Rita Forte ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” si racconta davanti all’ormai mitica “cassettiera”. Si parte dall’esperienza al Festival di Sanremo:”Ebbi la febbre, non avevo sintomi, era la classica febbre sanremese, finito il festival sparì la febbre. Io arrivai terza, fu come una vittoria perché potei riproporre la canzone. Ricordo che presi un fiore, lo misi al petto e cantai: era il 1991, non mi notò nessuno ma la canzone andò bene. La seconda volta invece mi notò Luciano Rispoli: a lui devo tutto, devo molto. Lui mi voleva profondamente bene, è stato come uno zio, sapeva che mi poteva dire di tutto e ogni tanto si sfogava con me. Ricordo che un pomeriggio io e Melva ci trovammo costrette a fare il lancio del programma perché lui non arrivava. Siccome dovevamo andare in onda dissi: “Vabbé facciamo noi”. Lui arrivò proprio in quel momento. Io non lo vidi, mi tenne il muso per una settimana e non capii. Poi mi parlò: pensava che volessi scavalcarlo. Era un po’ permaloso”.

Rita Forte parla di Luciano Rispoli

Nell’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo si presenta anche l’occasione per svelare qualche aneddoto proprio su Luciano Rispoli. Rita Forte è rimasta in contatto con lui fino alla fine:”Non stava più bene e mi sussurrò: sei la persona a cui sono più affezionata del mondo dello spettacolo. E’ stato un po’ come un padre. Era molto dispiaciuto perché non lavorava più. Secondo me si è ammalato proprio per questo. Lui ha dato la vita per la tv, ne soffriva molto”. E a proposito di “signori della televisione” in un filmato si ripercorre anche l’esperienza lavorativa con Fabrizio Frizzi su Rai Tre ai tempi di Cominciamo bene, nel 2010:”Fabrizio Frizzi? Un amico, un compagno straordinario. Era una persona come Luciano Rispoli, straordinario come lui. Ci dicevamo di tutto, era bravissimo a suonare il piano, aveva una musicalità straordinaria”



© RIPRODUZIONE RISERVATA