Robert Pattinson sarà il nuovo Batman?/ Da vampiro di Twilight a uomo pipistrello

Il mondo lo conosce soprattutto come il misterioso e affascinante vampito di Twilight, ma Robert Pattinson potrebbe presto passare dalla super velocità alle ali di pipistrello. Secondo le indiscrezioni raccolte da Variety al Marchè di Cannes, Pattinson sarebbe infatti in trattative per vestire i panni di Batman nell’atteso e nuovo film di supereroi di Matt Reeves, The Batman. L’attore 33enne erediterebbe quindi il ruolo rimasto vacante qualche mese fa, quando Ben Affleck – che lo ha interpretato nei film Batman vs Superman e Justice League – ha annunciato l’addio al personaggio, in comune accordo con la Warner Bros. Se la notizia venisse confermata, Robert Pattinson diventerebbe il più giovane attore ad interpretare Batman sul grande schermo dopo Christian Bale, che lo ha interpretato nel 2005 a 31 anni per Batman Begins.

Robert Pattinson potrebbe indossare il mantello di Bruce Wayne nel nuovo The Batman di Matt Reeves. Una novità che darebbe anche linfa nuova ad un personaggio che abbiamo visto tante volte al cinema. Dalla Warner Bros non è ancora arrivata conferma in merito all’accordo con l’attore, tuttavia le indiscrezioni svelano che la preproduzione del kolossal Waner Bros-DC Comics è prevista per questa estate. The Batman, previsto in uscita nel giugno 2021, dovrebbe riprendere i fumetti di Detective Batman e raccontare un po’ la storia del protagonista dalle sue origini. Pattinson interpreterebbe, dunque, un giovane Bruce Wayne, tormentato dal passato e non solo. Non ci resta che attendere la conferma.

