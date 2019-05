ROBERTA LANFRANCHI/ Torna a Paperissima dopo 19 anni di assenza (Verissimo)

Roberta Lanfranchi è tornata a Paperissima Sprint dopo ben 19 anni di assenza, per condurre, in coppia con il Gabibbo, l’edizione 2018/2019 del programma. Oggi, ospite a Verissimo, racconta la sua carriera e la sua vita privata, dagli esordi come ballerina alla nascita dei suoi tre figli. Nata a Cremona nel 1974, Roberta Lanfranchi studia danza classica dall’età di quattro anni. Le solide basi acquisite da piccola la fanno approdare in televisione, nel cast di Non dimenticate lo spazzolino da denti (1995), Buona domenica (1996) e Striscia la notizia (1996/1997-1998/1999). Dopo l’esperienza da velina, è conduttrice per la Rai del programma Fantastica italiana (1998). Nel 1999 arriva Paperissima Sprint con Naike Rivelli e il Gabibbo. Due anni dopo recita nel videoclip della canzone Prima o poi di Michele Zarrillo, per poi affiancare Platinette in Fascia protetta.

Roberta Lanfranchi tra radio e doppiaggio

Roberta Lanfranchi ha esperienza come doppiatrice e conduttrice radiofonica. Dal 2006 ha prestato la voce al mammut Ellie ne L’era glaciale 2 – Il disgelo, L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva e L’era glaciale – In rotta di collisione. L’interpretazione le è valsa il premio Leggio d’oro voce cartoon. Nel 2013 diventa speaker di Rai Radio 1 e di Rds, prima nello spazio della domenica con Filippo Firli, poi nel drive time in settimana. Con Claudio Guerrini prende il posto di Rosaria Renna al timone del programma del pomeriggio. Le prime grandi esperienze televisive arrivano nel 2007, quando viene scelta per La sposa perfetta e L’Italia sul 2, entrambi in onda sulla seconda rete Rai. Nel 2008 e 2009 prende parte al Saturday Night Live from Milano su Italia 1.

La fiction e le ospitate tv

Per Roberta Lanfranchi, il 2011 è l’anno delle fiction e dell’incontro con Lorella Cuccarini. Quest’ultima la invita in qualità di opinionista di Domenica in, per poi chiamarla anche in Un amico è così. Antonella Clerici la invita a La prova del cuoco e La prova del cuoco – Speciale Lotteria. Il debutto da attrice avviene tra il 2011 e il 2012, prima in Don Matteo e poi ne Il generale dei briganti. Nella miniserie di Paolo Poeti dedicata a Carmine Crocco, brigante lucano, interpreta Luigia. Con Pino Insegno, sposato nel 2007, ha avuto i figli Matteo e Francesco. Ettore è arrivato nel 2012, dopo il matrimonio con Emanuele Del Greco.



