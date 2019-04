Roberta Manfredi ricorda il padre Nino a Vieni da me/ “Mi ha presentato mio marito”

Omaggio speciale a Nino Manfredi nello studio di Vieni da me. Dopo aver sfogliato l’album di famigia con Mirca Viola e aver intervistato con le emoticon Antonio Razzi, Caterina Balivo ha accolto in studio Roberta Manfredi, la figlia dell’indimenticabile Nino. “Mio papà è cresciuto un po’ in Ciociaria e poi si è trasferito a Roma con suo fratello Dante che era il fratello più piccolo e che è diventato un grande oncologo” – racconta Roberta Manfredi che svela come la figura di riferimento di Nino sia stato il nonno Giovanni con cui ha trascorso tantissimo tempo. Dalle parole di Roberta viene fuori l’immagine di un Nino Manfredi amante della natura, in primis delle persone e della terra al punto da non aver mai dimenticato le origini umili e contadine. Il grande amore di Nino Manfredi è stato Erminia, un amore sul quale Paolo Panelli non aveva inizialmente scommesso dicendosi sicuro che non sarebbero durati molto insieme. Dopo una lunga gavetta, Nino Manfredi conquista il successo e la popolarità ed è stato proprio grazie al padre che Roberta ha incontrato e conosciuto l’uomo che oggi è suo marito.

ROBERTA MANFREDI: “GRAZIE A MIO PADRE NINO HO CONOSCIUTO MIO MARITO”

“Mio padre era un attore anche a casa e quindi era molto divertente, ma era anche un uomo molto autorevole”, ricorda oggi Roberta Manfredi che deve al padre Nino l’incontro con suo marito Alberto Simone. “Io ho conosciuto Alberto grazie a mio papà perchè lui mi parlava con grandissima ammirazione di questo ragazzo e mi diceva che dovevo conoscerlo e così ci siamo conosciuti a casa di papà. Io ero già sposata, avevo una bambina. Erano un po’ complicate le cose, ma due mesi dopo è diventato il mio compagno”, racconta Roberta Manfredi. In studio, poi, arriva anche Alberto Simone che ha avuto il piacere di lavorare con Nino per dieci anni: “mi ha regalato gli ultimi dieci anni della sua carriera. I due film più importanti fatti proprio per Raiuno con lui sono stati Una storia qualunque e Un difetto di famiglia in cui recitava accanto a Lino Banfi”, spiega il regista e sceneggiatore.

