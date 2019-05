Roberto Bolle, flash mob a Napoli/ Video: 60 ballerini invadono il centro della città

Roberto Bolle invade il centro di Napoli con la sua danza. L’étoile dei due Mondi, nella giornata di ieri, ha dato ufficialmente il via al fine settimana di OnDance, la festa della danza che ha scatenato l’entusiasmo non solo degli appassionati di danza, ma anche dei numerosi turisti presenti nella zona centrale della città partenopea invasa, per ‘occasione, da un’ondata colorata di danzatori di ogni genere. Il flash mob della compagnia di circa 60 ballerini tra cui tangueri, giovani ballerini di danza classica e gli street dancer di Red Bull Dance Your Style, capitanata da Roberto Bolle, al suono della musica di Excelsior, è partito dall’antico Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in via Toledo per poi invadere la Galleria Umberto I. Alla fine, tutti i ballerini si sono rifugiati nel Teatro San Carlo.

ROBERTO BOLLE: GLI APPUNTAMENTI ONDANCE

La festa della danza che ha come protagonista principale Roberto Bolle continuerà anche oggi. La compagnia di tangueri, giovani ballerini di danza classica e gli street dancer di “Red Bull Dance Your Style” si esibiranno in piazza Dante. Il momento clou di OnDance, però, arriverà domani sera quando, alle ore 20, Roberto Bolle, si esibirà all’Arena Flegrea. L’étoile dei due Mondi non sarà solo, ma sarà affiancato da diversi ospiti tra i quali spiccano Andrea Bocelli e Stefano Bollani. La festa della danza, inoltre, questa mattina, partirà con una open class in piazza Vittoria, in programma dalle 9 alle 13,45 e dalle 16 alle 20. Una lezione a cui possono partecipare gli appassionati di yoga, modern dance, classica, contemporanea, hip hop e tango.





