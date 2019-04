Roberto e Maria Antonietta/ Uomini e Donne, Riccardo choc: “Lui ha un’altra fuori!”

Puntata molto animata quella del trono Over di Uomini e Donne in onda oggi su Canale 5. Ci saranno molte liti e anche una quasi rissa in studio, ma si parlerà anche di conoscenze che vanno bene. Una di queste è quella tra Roberto e Maria Antonietta, due protagonisti arrivati da pochi mesi in studio. Sarà Roberto a prendere parola, dichiarando di essere molto felice della conoscenza con la mora dama ma di essere anche un po’ impaziente di andare oltre. “La mia pazienza ha un limite, anche io vorrei andare oltre… lei chiacchiera, chiacchiera, chiacchiera… Io vorrei chiacchierare e fare anche altro!” ammette il cavaliere, la cui dichiarazione lascia Maria Antonietta un po’ sorpresa e imbarazzata. La dama, però, non sa che Riccardo Guarnieri ha qualcosa da dire che non le piacerà.

LA SEGNALAZIONE DI RICCARDO GUARNIERI

Ascoltate le parole di Roberto per Maria Antonietta nello studio di Uomini e Donne, Riccardo prende parole e lancia la sua inaspettata segnalazione sul cavaliere del trono Over. “Volevo far aprire gli occhi alla signora, visto che esce col signor Roberto. – così continua – Visto che eravamo prima in camerino quindi da dietro la finestra sentivo come si elogiava delle sue avventure che ha fuori grazie alla visibilità del programma con un’altra partecipante del programma. Quindi, ha avventure anche fuori!” Parole forti che lasciano Roberto abbastanza sorpreso e ancor di più Maria Antonietta. Nella puntata di oggi scopriremo quale sarà la decisione della dama dopo questa scoperta.

