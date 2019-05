Roberto Tagliani/ “Cantando Ballando”, stasera sfida il web (Ciao Darwin)

Cantando Ballando ha portato Roberto Tagliani fino alla gloria, dati i picchi di ascolto registrati da Canale Italia. Oggi lo rivedremo a Ciao Darwin 8 grazie alla sfida tra tv e web. Un numero interessante di share in grado di sfidare da vicino colossi come Mediaset e Rai, come ha sottolineato il conduttore a Blogo poco tempo fa. 20 date per l’edizione dell’anno scorso, con un’unica missione: riuscire a far ballare tutte le persone che incrocia lungo il suo cammino, mettendo al centro la musica da pista. Tredici anni di onorata carriera per uno show ideato da Valerio Pisano. Quest’ultimo lo ha scelto anche per via del forte legame professionale che li unisce fin da quando Tagliani aveva sedici anni e che gli ha permesso poi di condurre Italianissima e diversi show nel primetime. “Uno degli studi televisivi più grandi d’Italia”, svela parlando della popolarità di Cantando Ballando, passato da un programma locale di Padova ad uno di visibilità nazionale. La popolarità dello show ha spinto poi diverse emittenti a replicare il format, ma il timoniere è sicuro che sia indice di bravura. Roberto Tagliani sarà inoltre ospite di Ciao Darwin 8 per la puntata di oggi, venerdì 17 maggio 2019, e lo vedremo ovviamente fra le fila della squadra della Tv. Dovrà sfidare i rivali del Web, in previsione di un match che avviene da tempo e che interessa due modi diversi di gestire contenuti pubblici. L’ex volto di Vivere non disdegna di approdare presto nella tv generalista, ipotizzando persino di entrare un gioco nella Casa di Cinecittà per partecipare al Grande Fratello Vip.

Roberto Tagliani, Ciao Darwin 8: il successo a Cantando Ballando e…

Cantando Ballando ha permesso a Roberto Tagliani di ritagliarsi uno spazio non solo in televisione, grazie a Canale Italia, ma anche nel mondo della musica in generale. La trasmissione preferita dalle famiglie italiane, dagli anziani alle generazioni più giovani, ha regalato al conduttore la possibilità di andare in tour con la sua storica band per vivere il meglio della musica dei vari decenni, fino agli anni Novanta. Un repertorio comunque fresco che unisce il vecchio ed il nuovo, raccogliendo sia le pietre miliari del nostro Paese fino alla musica leggera mondiale, i melodici italiani e molto altro ancora. Il mese di maggio vedrà Tagliani diviso in tante tappe, dall’appuntamento all’Antica Fiera di Primavera di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, in cui lo vedremo domani in prima serata. Fino alle tante date che lo vedranno in diretta con Cantando Ballando il prossimo 21 maggio, location Rubano di Padova. Senza dimenticare la sua incursione nel programma Passione Musica che andrà in onda il 28 maggio nella free tv. Matrimoni, feste stagionali, party in oratorio. Tagliani è il volto della musica di oggi, gettonatissimo e sempre più richiesto. Merito della sua capacità di coinvolgere il pubblico e della sua personalità solare, frutto anche di una forte esperienza sul campo: 29 anni come pilastro della musica del nostro Paese.

