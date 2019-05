Rocco Fredella lascia Uomini e donne per Gemma?/ Video: “Ho guadagnato solo 70 euro!”

Sarà una puntata al cardiopalma quella di oggi del trono over di Uomini e donne. La versione senior del programma chiude i battenti oggi con lacrime e addii che seguiranno quello già annunciato da Roberta ieri. Quello più “bagnato” sarà quello di Rocco Fredella che oggi prenderà posto al centro dello studio ammettendo di aver provato a rimettersi in gioco dopo Gemma Galgani ma senza ottenere molto. Sarà proprio in quel momento che il cavaliere si scioglierà in lacrime ammettendo di avere la dama torinese nel cuore e di non riuscire adesso a buttarsi a capofitto in un’altra relazione ed è per questo che ha deciso che lascerà il programma. Rocco Fredella lascia Uomini e donne per quello che ha provato e prova per Gemma ma anche per via delle parole che la dama gli ha rivolto in queste settimane.

ROCCO FREDELLA LASCIA UOMINI E DONNE

A farlo soffrire sono state le accuse di Gemma Galgani che dopo l’esperienza al castello ha continuato ad accusare Rocco Fredella di averla usata solo per business e di aver guadagnato soldi partecipando alla trasmissione e venendo a corteggiare lei. In realtà il cavaliere ammetterà di aver guadagnato solo 70 euro dalla sua partecipazione al programma e che il suo unico obiettivo era proprio lei. La sua dichiarazione avverrà al centro dello studio tra le lacrime ma dopo le sue parole sarà Gemma Galgani ad entrare a gamba tesa colpendo ancora una volta al cuore: “Io la responsabilità morale di questa sua scelta non me la prendo”. Il video anticipazioni della puntata di oggi del trono over non mostra altro quindi per la risposta di Rocco Fredella dovremo vedere la puntata prevista per questo pomeriggio, l’ultima della settimana dedicata al trono over. Clicca qui per vedere il video del momento.

