Rogue One: A Star Wars Story/ Su Italia 1 il film con Felicity Jones (20 maggio)

La prima serata di Italia 1 vedrà oggi la messa in onda, dalle ore 21.25, del film Rogue One: A Star Wars Story, conosciuto anche semplicemente come Rogue One. La pellicola è stata realizzata nel 2016 negli Stati Uniti e si avvale della produzione della casa Lucasfilm e della distribuzione nelle sale italiane da parte della Walt Disney Studios Motion Pictures. La regia è stata affidata al britannico Gareth Edwards, che è riuscito a conseguire ben tre British Independent Film Awards come regista, produttore e contributo tecnico per Monsters. Il cast vede come protagonista principale Felicity Jones, attrice inglese che ha ricevuto una candidatura al Premio Oscar come miglior attrice grazie alla sua interpretazione ne La teoria del tutto, nel 2014. Viene affiancata da Diego Luna, attore messicano noto per Y tu mamá también – Anche tua madre, Dirty Dancing 2 e Blood Father. Tra gli altri personaggi di spicco, vanno segnalati Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen e Forest Whitaker.

Rogue One: A Star Wars Story, la trama

Il film si apre con l’apparizione dello scienziato Galen Erso, che vive con moglie e figlia su un pianeta lontano. La moglie viene uccisa e la figlia Jyn riesce a scappare. Dopo diversi anni, la ragazza viene usata dai ribelli per uccidere il padre ed evitare che un’arma pericolosa, la Morte Nera, venga portata a termine. Jyn incontra Gerrera e si muove per evitare che un’intera stazione spaziale venga distrutta dal terribile Galen. Nonostante ciò, la Morte Nera viene completata e la situazione si fa molto complicata. Jyn viene condotta su Eadu e Galen viene ucciso dai ribelli, con Jyn che viene respinta da loro nel suo piano di sottrazione dei piani di progettazione della Morte Nera nei confronti di vari database imperiali. A poco a poco, i ribelli vanno in crisi e Jyn deve trasmettere i dati, in una trama sempre più intricata.

Il video del trailer “ Rogue One: A Star Wars Story”





