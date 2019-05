ROMINA POWER/ L’annuncio di Al Bano: “Finalmente è tornata” (Amici 18)

Non è semplice far parte di una famiglia allargata. Lo sa bene Romina Power, ospite della semifinale di Amici 18 in onda stasera su Canale 5. L’ex moglie di Albano Carrisi è tornata a vivere in Italia, dopo ben sette anni trascorsi negli Stati Uniti. A darne l’annuncio è proprio Al Bano: “Finalmente”, commenta lui sul settimanale Gente. Come a dire: “era ora” o – per i fan della coppia – “non vedevo l’ora”. Il cantante di Cellino ha ricostruito un po’ tutte le vicende che lo riguardano: il 20 maggio compirà 76 anni, e potrà finalmente festeggiare con tutta la famiglia. Figli inclusi: “Quando sto con i miei ragazzi mi sento completo, anche se averli tutti e cinque insieme è complicato. Cristel vive a Zagabria con il marito Davor e il piccolo Kai. Ad agosto, poi, arriverà una bambina“. I grandi hanno preso dalla madre: gli piace girare il mondo. Ma i piccoli, Jasmine e Bido, Al Bano se li gode il più possibile.

Romina Power, Al Bano e i loro figli

Romina Power è una che non sta mai ferma. Anche Yari ama viaggiare, ma non passa giorno senza che i due si sentano. Con i figli avuti dalla Lecciso, dicevamo, è più semplice: “Se sono a casa li porto a scuola, li vado a prendere, cercando di costruire giorno dopo giorno un rapporto profondo e rispettoso. Dai miei genitori ho imparato l’abc della vita e non potevo desiderare scuola migliore. Gli stessi valori li ho trasferiti ai miei figli. E ora Jasmine e Bido stanno insegnando a me a leggere un mondo così distante dal mio”.

Romina Power vs Loredana Lecciso: la scelta di Al Bano

L’eterna lotta tra Romina Power e Loredana Lecciso la vince… Jolanda Carrisi. Al Bano sceglie lei, sua madre, tra le donne della sua vita. “È un generale”, dichiara al settimanale Mio, “si dedica ogni giorno a tutte le cose di cui si è sempre occupata. Ma è soprattutto la regina della cucina. Ai fornelli io sono bravo, ma quando arriva lei mi arrendo e mi faccio da parte”. Chissà se Romina se l’è presa: notoriamente, il rapporto con la suocera non è mai stato idilliaco. Lo stereotipo è validissimo, nel loro caso. Al Bano parla sempre (e “solo”, ultimamente) di lei: “Lei non sopporta i doni materiali. Abbonda con le carezze, con i baci sulla fronte e sulle guance che sono sempre ben accetti. Penso che il regalo più bello che io possa fare sia la montagna d’affetto che le dimostro assieme a tutta la famiglia”



