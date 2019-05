Rosa Perrotta Vs Pamela Prati/ Ombre sul matrimonio: “Ho lasciato l’agenzia perché..”

A Live non è la d’Urso, nella puntata di oggi 1 maggio, si torna a parlare del mistero del matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Negli ultimi giorni sono infatti arrivate molte testimonianze che poterebbero ulteriori ombre su questa già delicata vicenda. Una tra queste è quella di Rosa Perrotta che, solo pochi giorni fa, ha annunciato di essersi dissociata dall’agenzia di Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. Una decisione presa, come svelato in primis a Fanpage, dopo aver notato molte cose strane, durante il viaggio in Egitto con la showgirl, proprio in merito al compagno della Prati. “Io e Pamela Prati siamo state insieme sette giorni e non l’ho mai vista parlare al telefono con Mark Caltagirone. Non lo ha chiamato nemmeno quando siamo scese dall’aereo, momento delicato viste le condizioni politiche del paese”.

Rosa Perrotta a Live: i suoi dubbi sulle nozze di Pamela Prati

Le stesse parole Rosa Perrotta le ripete ai microfoni di Live non è la d’Urso, dove aggiunge ulteriori dettagli. “Ho notato che Pamela ha pubblicato su Instagram una storia che avrebbe dovuto essere del compagno che è in Libia. Ma ho scoperto che quella storia l’avevo anche io sul cellulare perché l’abbiamo fatta durante il nostro viaggio in Egitto” racconta l’ex tronista di Uomini e Donne. È di fronte all’ennesimo indizio strano che la Perrotta ha avuto il dubbio che le voci sulla Prati e le false nozze con Mark Caltagirone siano effettivamente false. Questo l’ha portata a lasciare l’agenzia della quale Pamela Prati è la direttrice.

