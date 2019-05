Rosaria Cannavò/ L’imprenditrice digitale che non è “solo una moglie” (Ciao Darwin 8)

Rosaria Cannavò sarà tra i protagonisti di Ciao Darwin nella squadra della tv. Sguardo intrigante ed una forte somiglianza con Selvaggia Lucarelli: Rosaria è stata una delle protagoniste di SkyMeteo24, per poi scomparire nel buio televisivo. La showgirl siciliana ha riscosso sempre un forte successo e per questo la sua assenza ha lasciato molti ammiratori perplessi. Per quale motivo non ha più fatto televisione? Il ritorno è avvenuto comunque l’anno scorso, proprio quando i giornali di gossip stavano iniziando ad indagare sul suo conto. La Cannavò del resto viene ricordata anche per via di alcune sue relazioni, con Christian Panucci e Antonio Cassano ed entrambe finite in modo negativo. Senza dimenticare il periodo vissuto come Letterina nel programma Passaparola, fino ai calendari sexy più che bollenti. La svolta è avvenuta quando nella sua vita è apparso l’imprenditore Andrea Berti, diventato poi suo marito. La sua nuova vita da moglie però non le ha impedito di continuare a coltivare il suo sogno da modella, come dimostrano i tanti scatti e video che le hanno permesso di ottenere il dovuto riscatto. Questa sera, venerdì 17 maggio 2019, Rosaria Cannavò sarà una delle ospiti di Ciao Darwin 8 e farà parte della squadra della Tv. Come se la caverà contro gli eterni rivali del Web? “Voglio solo spogliarmi da questo ruolo per vedere cosa c’è sotto”, scrive intanto sui social citando una frase di Fabio Volo, tratta dal suo libro Le prime luci del mattino. Nella foto, pantaloni bianchi e giacca in pelle con borchie dorate, un top in stoffa con decorazioni a tema ed uno sguardo assorto che trasmette le sue emozioni del momento. Clicca qui per guardare la foto di Rosaria Cannavò.

Rosaria Cannavò, Ciao Darwin: un’attrice che sogna

Si definisce un’imprenditrice del mondo digitale ed un’attrice che sogna: Rosanna Cannavò ha mostrato spesso al pubblico italiano tutta la propria versatilità. Scatti da capogiro sui social, con cui riesce a far girare la testa anche se indossa i calzini bianchi ed una lingerie semplice e scura. Non mancano poi anche momenti più rilassati, al fianco di tanti amici nella sua amata Lugano. Sempre sorridente e con quegli occhi da furbetta che più la caratterizzano e che negli anni hanno fatto crollare diversi uomini ai suoi piedi. Anche se tempo fa aveva giurato di aver chiuso con il mondo del calcio, in realt non può dimenticare la sua Catania. Da brava siciliana, la modella non pensa solamente alla sua bellezza fisica, ma mette al centro se stessa. Anche se ogni tanto spunta qualche video o fotografia in grado di spezzare qualche cuore. Come quella doccia bollente che lo scorso marzo ha attirato lo sguardo dei giornali di gossip. I social del resto sono il pane quotidiano per la Cannavò, che ha scelto di posare al fianco del marito solo quasi un anno fa. Un’occasione speciale: il compleanno di Andrea Berti, che l’ha resa una moglie sui generis. “Not Only Wife”, non solo moglie, sottolinea infatti fra gli hashtag. Clicca qui per guardare la foto di Rosaria Cannavò e Andrea Berti.

Spogliarsi da un ruolo

La foto con Andrea Berti





© RIPRODUZIONE RISERVATA