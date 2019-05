ROSHI KAMDAR, EX MOGLIE DI VITTORIO GRIGOLO/ “Lei pensava che fossi gay!”

Vittorio Grigolo, tenore italiano famoso in tutto il mondo, ha sempre tenuto per sé la sua vita privata. Tant’è vero che non si conosce nemmeno la data del suo matrimonio – poi naufragato – con Roshi Kamdar. Roshi è una direttrice creativa americana di origine iraniana. I due sono più o meno coetanei: la più grande, tra i due, è lei, con i suoi 46 anni (contro i 42 di lui). La loro relazione è terminata nel 2013. Poco dopo, Vittorio ha avuto un flirt con Nathalie Dompé, proprietaria e manager dell’azienda farmaceutica di famiglia. I due sono stati avvistati più volte in diversi eventi mondani. Dopo Nathalie, è stata la volta di Stefania Seimur, con cui Grigolo è stato paparazzato da Chi. La Seimur è l’ex fidanzata del calciatore Marco Borriello. Insieme, Vittorio e Stefania hanno trascorso un periodo a Ischia, dove sono stati fotografati in teneri atteggiamenti. La loro relazione, però, non è stata mai ufficializzata.

Roshi Kamdar ex moglie di Vittorio Grigolo: le incomprensioni iniziali

Di Roshi Kamdar non si sa molto, se non che – inizialmente – i due non si sono un po’ fraintesi. Roshi, infatti, pensava che lui fosse gay. Lo ha dichiarato lo stesso Grigolo a Gente: “Molti nel mio ambiente sono convinti che sia gay. E persino mia moglie ha pensato che lo fossi quando mi ha conosciuto”. Al momento, non si sa se Vittorio Grigolo sia single o meno. Fatto sta che ha bisogno di innamorarsi: a suo dire, il sentimento è la maggior fonte di ispirazione per qualsiasi artista.

