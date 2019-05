Rosi Roxy Zamboni e Giorgio Tambellini/ La macchina della verità a Domenica Live

Rosi Roxy Zamboni torna a Domenica Live di Barbara d’Urso. La modella e influencer è finita nel mirino del gossip per via del presunto tradimento con Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De Andrè. Roxy, entrata durante la diretta di lunedì scorso nella casa del Grande Fratello 16, ha smentito la cosa avendo un duro scontro – confronto con la De Andrè. A distanza di pochi giorni la modella ha deciso di sottoporsi alla macchina della verità per zittire tutti e confermare la sua versione dei fatti. Roxy, infatti, ha smentito la cosa: ha incontrato Giorgio per delle cose di lavoro, anzi ha detto: “lui mi ha detto amo follemente Francesca”. Intanto Giorgio Tambellini è tornato a far discutere per alcune foto in compagnia di una mora misteriosa. Di chi si tratta? La situazione di Francesca De Andrè comincia davvero a farsi preoccupante: il fidanzato l’ha tradita fuori dalla casa del Grande Fratello? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

ROSI ROXY ZAMBONI, TORNA DOMENICA LIVE: BARBARA D’URSO ANNUNCIA RIVELAZIONI CHOC!

Rosi Zamboni torna “sul luogo del misfatto”, ovvero alla corte di Barbara D’Urso dove – forse proprio di fronte a Biagio D’Anelli, ispiratore degli scatti che l’hanno associata al fidanzato di Francesca De Andrè Giorgio Tambellini, torna a parlare per difendere la sua versione dei fatti, avversata aspramente in studio in particolare da Riccardo Signoretti, noto e informatissimo direttore del settimanale Nuovo. Oltre ogni ragionevole dubbio espresso dal direttore infatti, Rosi Zamboni ha sostenuto che tra lei e Giorgio non c’è stato nulla e che c’erano altre persone tagliate negli scatti pubblicati dai giornali (suscitando il giusto sdegno di Signoretti). Oggi forse da Barbara d’Urso si metterà la parola fine a queste discussioni con una altra grande rentrée nell’universo di Domenica Live. La Macchina della Verità. Sarà Roxy a sottoporvisi? Lo scopriremo tra pochissimo…

LO SCONTRO CON ROXY VS FRANCESCA DE ANDRÈ

“Arrivato il tegame e adesso facciamo un bell’uovo”, dice Rosi Zamboni al suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 2019. Riprendendo alcune delle parole che la sua nuova nemica ha usato per definirla in settimana. La bionda fatale, tutto pepe come ama definirsi su Instagram, era forse sicura di portare a casa una vittoria durante il confronto con la neo rivale Francesca De Andrè. Forse sottovalutando la parlantina a raffica della ragazza, convinta di poterle tenere testa smentendo qualsiasi cosa solo in quanto mamma. Roxy infatti ha sottolineato di essere una madre di famiglia e per questo lontana da gossip romantici di qualche tipo. Il suo misterioso incontro con Giorgio Tambellini riguardava solo lavoro, dice ancora una volta di fronte alla foga di Francesca.

LA VERSIONE DI ROSI ROXY ZAMBONI NON CONVINCE IL PUBBLICO

Gli spettatori però non sono convinti della sua versione dei fatti e non solo per via degli scatti fatti dai paparazzi, che sembrano proprio creati ad hoc per creare questo tipo di scalpore. Roxy non convince e la sua verità è vacillata anche in occasione del suo arrivo nel reality. Negli ultimi giorni, la bionda di Bergamo ha dovuto chiudere i commenti per via dei continui attacchi da parte degli haters. Giorgio Tambellini è finito di nuovo al centro di un servizio del settimanale Oggi, che lo ha beccato in una caffetteria con Rosi Zamboni. Le foto potevano sembrare innocue, ma il giornale non ha gettato la spugna e ha continuato a seguire ogni mossa del ragazzo, che a quanto pare avrebbe avuto un avvicinamento più intimo con una misteriosa mora. La serata inizia fra i due e un’altra ragazza, con cui ridono e scherzano. La misteriosa mora presta il mozzicone della propria sigaretta all’amica per farle accendere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA