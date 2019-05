ROSI ZAMBONI, AMANTE GIORGIO TAMBELLINI?/ Francesca De Andrè “schifo” (Domenica Live)

Rosi Zamboni è la presunta amante di Giorgio Tambellini? Il fidanzato di Francesca De Andrè continua a far discutere, ma questa volta a mettere i puntini sulle “i” sarà proprio la modella ed influncer ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live. Rosi è balzata agli oneri della cronaca per via del presunto tradimento del fidanzato della figlia di Cristiano De Andrè, tradimento finora non confermato da nessuno dei due. La svolta però è dietro l’angolo, visto che la prorompente Rosi è pronta a rompere il silenzio nel salotto televisivo di “Domenica Live” da Barbara D’Urso spiegando una volta e per tutte la verità. Giorgio e Rosi sono stati pizzicati insieme, anche se il fidanzato di Francesca de Andrè ha precisato di aver visto la ragazza ma in compagnia di altri amici.

Francesca De Andrè contro Rosi Zamboni: “Sei una donnucola da 2 euro e 50”

Intanto la notizia del presunto tradimento di Giorgio Tambellini è arrivato anche nella casa del Grande Fratello 16 con Francesca De Andrè che ha reagito davvero male alla cosa. La nipote di Fabrizio De Andrè, infatti, durante l’ultima diretta del GF 16 è stata avvisata della cosa vedendo proprio delle fotografie che ritraggono il fidanzato in compagnia della formosa modella ed influencer. La De Andrè è andata su tutte le furie, anche se il peggio l’ha risparmiato in un lungo confessionale. A scatenare il nervosismo della figlia di Cristiano De Andrè è stato Michael Terlizzi che in giardino ha rimarcato la cosa: “io ho sentito che loro due sono stati visti anche in discoteca”. Allora la concorrente ha replicato dicendo: “se vedo le foto in discoteca a fianco a questa anche se non la tocca con un dito non mi vede più! Non mi vede più! Cosa ci fai in discoteca a Milano con una che neanche conosci? Questa si deve sotterrare con la testa sotto la sabbia e vergognarsi, farsi schifo”. Poi Francesca De Andrè ha lasciato il giardini per recarsi in confessionale dove ha attaccato Rosi: “Che lavoro fai? Ti svegli la mattina e cerchi di mettere zizzania seguendo il mio fidanzato per farti le foto di fianco a lui? Sei una donnucola da 2 euro e 50 capisci?”.

Chi è Rosi Zamboni?

In tanti dopo la notizia si stanno domandando chi è Rosi Zamboni. Sulla modella ed influencer si conosce davvero poco. E’ nata a Bergamo ed è cresciuta col sogno di lavorare in tv e nella moda. Un sogno realizzato visto che Rosi lavora come modella complice un fisico statuario e una bellezza fuori dall’ordinario. Non solo modella, visto che Rosi è anche una influncer da 155mila followers su Instagram e può vantare anche un discreto curriculum nel settore televisivo con partecipazioni a diversi programmi come Balalaika e Striscia la Notizia.



