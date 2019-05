Rosy Messina / Video, canta ‘Dimmi Come’ e fa impazzire i giudici (All Togheter Now)

Rosy Messina show ad All Togheter Now. La giovane cantante ha fatto tremare lo studio con la sua interpretazione di di Dimmi Come di Alexia. Un’esibizione energica e coinvolgente, che ha convinto praticamente tutti i giurati di Canale 5. Dopo trenta secondi si alzano settanta giudici, fino ad arrivare a novantanove. Michelle Hunziker si unisce alla standing ovation per la talentuosa cantante, che si prende i complimenti di Iva Zanicchi, Pucci e tutti gli altri. L’unico giurato a non alzarsi, quindi l’unico che ha bocciato l’esibizione di Rosy Messina, è Ketra dei BoomDaBash. Il cantante non è affatto convinto dell’ interpretazione della concorrente e deve fare i conti con le critiche feroci e il brusio del pubblico in studio: “Fuori! Fuori! Fuori!”. Michelle Hunziker si scatena sul bancone. Per ora Rosy Messina è prima, seguono Amedeo e Graziana.

Rosy Messina convince, All Togheter Now un po’ meno

Sui social ed in particolar modo su Twitter si commenta l’esibizione di Rosy Messina ad All Togheter Now. Tutti o quasi si associano al verdetto della giuria, che l’ha premiata con un bel 99 dopo la sua interpretazione di ‘Dimmi Come’. Rosy Messina si è guadagnata una vera e propria standing ovation, balzando al primo posto del podio. A non convincere il popolo della rete sono invece le dinamiche del programma, considerate “troppo scontate”. Intanto è arrivato il quarto concorrente, si chiama Davide Pezzella. Vedremo se sarà in grado di contrastare la performance di Rosy Messina, che al momento è apparsa la concorrente più convincente. J-Ax, Le Donatella, Iva Zanicchi e Luca Valenti sono stati stregati della giovane artista. La Messina è già protagonista indiscussa della prima puntata di All Togheter Now.

© RIPRODUZIONE RISERVATA