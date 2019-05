Roxy, Rosi Zamboni vs Francesca De Andrè/ Il faccia a faccia in al Grande Fratello 16

Roxy, Rosi Zamboni affronta Francesca De Andrè in diretta nella casa del Grande Fratello 2019

Roxy dopo le accuse ricevute dalla figlia di Cristiano De Andrè nell’ultima diretta, l’influencer risponderà a tutte le polemiche, svelando la sua verità su quanto accaduto mentre si trovava in compagnia di Giorgio Tambellini. La Zamboni ha già avuto modo di chiarire il suo punto di vista nel salotto di Domenica Live, dove ieri, nel corso di un acceso dibattito, ha ammesso di aver incontrato il fidanzato della De Andrè soltanto per questioni professionali: “Io faccio l’influencer – ha assicurato Roxy – ho posato per dei brand anche di intimo. Tramite amici comuni, mi sono messa in contatto con Alessandra, amica di Fabrizia e Francesca. Si doveva parlare di lavoro. Ero lì perché Alessandra mi ha detto di andare a quell’indirizzo”. Riuscirà la versione dei fatti dell’influencer a convincere Francesca De Andrè?

Roxy, Rosi Zamboni: “Ero lì per lavoro”

Negli ultimi sette giorni, Rosy Zamboni, in arte Roxy, è stata investita da una serie di polemiche. Alcuni ospiti di Domenica Live hanno infatti ipotizzato che il suo legame con Giorgio Tambellini possa essere nato da una ricerca di popolarità, ipotesi caldamente smentita proprio dall’influencer: “Ho avuto storie con dei calciatori famosi, se avessi voluto farmi fotografare dai paparazzi, lo avrei fatto prima. Quel giorno – ha aggiunto Roxy – ero sotto casa di Francesca per lavoro. Mi sono fermata sulla soglia. Alessandra era davanti a me, doveva dare delle cose a Giorgio. Dopo lui non l’ho più rivisto, né lo avevo mai fatto prima. Non ho neanche il suo numero di cellulare”. Secondo alcuni fan di Roxy, la vicenda si sarebbe potuta concludere chiamando in diretta Alessandra, l’amica di Francesca e Fabrizia De Andrè, che avrebbe fatto da tramite nell’incontro. Così però non è stato e la questione si sarebbe protratta più del dovuto.

“Con Giorgio Tambellini non c’è stato nulla” si difende Roxy

“Eravamo in quattro: come avete visto dalle foto successive, io e Giorgio ridavamo insieme guardando la stessa direzione”. È con queste parole che Roxy si è difesa dall’accusa di aver sedotto Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De Andrè. “Sono mamma di un bimbo di 6 anni, non mi metto in mezzo a situazioni dove c’è un uomo fidanzato”, ha aggiunto poi l’influencer, che questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello 16 per un confronto in diretta televisiva. E a Karina Cascella, che l’ha accusata di avere come agente Tony Toscano, Rosi Zamboini ha rivelato: “Io non ho agenti. Toscano è l’agente di Ambra Lombardo”. Stufa delle continue polemiche, Roxy ha poi tagliato corto e, nel salotto di Barbara D’Urso, ha ribadito la natura puramente professionale del suo rapporto con Tambellini: “Non c’è stato nulla con Giorgio ma mi metto nei panni di Francesca e la capisco”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA