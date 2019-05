Royal Baby, il nome del figlio di Harry e Meghan?/ Le parole di William e Kate

ROYAL BABY: QUANDO IL “DEBUTTO” IN FAMIGLIA? IL MISTERO DEL NOME

Sarà presentato a breve al popolo inglese e al mondo intero il primo figlio di Harry e Meghan Markle, nato da pochissimi giorni. Il royal baby è stato accolto con immensa gioia da mamma e papà ma anche dagli zii, William e Kate Middleton, che non vedono l’ora di incontrare il nuovo nipotino. «Siamo entusiasti, e molto emozionati», hanno rivelato i duchi di Cambridge durante il pranzo che lancia la regata della King’s Cup, primo evento pubblico dopo la nascita di baby Sussex. «Ovviamente sono elettrizzato, assolutamente elettrizzato e siamo impazienti di vederlo, nei prossimi giorni appena le cose si saranno un po’ calmate» ha aggiunto il fratello maggiore di Harry, felicissimo dell’arrivo del nipotino il cui nome, al momento, rimane ancora un mistero.

WILLIAM SVELA: “HARRY? GLI HO DATO MOLTI CONSIGLI PER SUO FIGLIO”

Quale sarà il nome del royal baby di Harry e Meghan? James, Alexander, Arthur, Edward, Oliver e Charles sono i papabili nomi secondo i bookmakers. In attesa di scoprirlo, William lancia una frecciatina al fratello, preparandolo a ciò che lo attende: «Sono molto contento e felice di dargli il benvenuto nel club della “privazione del sonno genitoriale”». È ancora il primogenito di Carlo e Diana a svelare di aver già dato qualche dritta al suo fratellino: «Gli ho dato un sacco di consigli, moltissimi consigli. – ha ammesso William, per poi aggiungere – Gli auguro tutto il meglio e spero che nei prossimi giorni possano godere di ciò che significa avere un neonato nella loro famiglia e le gioie che ne derivano». Ora non resta che vedere per la prima volta il figlio di Meghan ed Harry e scoprire il nome scelto per lui.

