Rush, Rai 1/ Video, il film che racconta la rivalità tra Niki Lauda e James Hunt

Rush andrà in onda stasera, 21 maggio 2019, su Rai Uno. Il film di Ron Howard del 2013 è stato scelto per onorare la morte di Niki Lauda che ha colpito il mondo dello sport, e non solo, nella giornata di oggi. Il film è stato scritto da Peter Morgan e racconta la rivalità tra lo stesso Niki e James Hunt in tanti anni di brillante carriera. A interpretare i due piloti ci sono gli straordinari Daniel Brühl e Chris Hemsworth. Nel cast inoltre troviamo Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara, Pierfrancesco Favino e Natalie Dormer. Le riprese sono state fatte soprattutto tra la Germania e il Regno Unito, principalmente nelle città di Nurburg e Colonia. Alcune scene sono state girate a Louth, Longcross e nella contea dell’Hampshire. Il film è costato attorno ai 38 milioni di dollari ed è stato girato nella sua interezza con tecniche digitali. Interessante è la curiosità su Alex Zanardi che appare nel film in un piccolo cameo nel ruolo di un radiocronista del Gran Premio d’Italia del 1976 che segnò proprio il ritorno in pista di Niki Lauda dopo l’incidente a Nuburgring.

Rush, la trama del film

Andiamo a dare un’occhiata alla trama di Rush. Il film inizia nel 1970 quando esplode l’incredibile rivalità sportiva tra il pilota britannico James Hunt e quello austriaco Niki Lauda. I due avevano iniziato a scontrarsi fin dalla Formula 3 per arrivare poi a combattere anche in Formula 1. Hunt è un giovanissimo e insolente donnaiolo che vuole sempre mettersi in mostra, Lauda invece ha un carattere più schivo e preferisce rimanere riservato e dietro le quinte. I due si conoscono nel 1970 appunto ed entrano subito in grande contrasto per i due modi differenti di vedere l’arte della corsa in pista. Lauda inoltre attraversa un periodo molto particolare della sua vita che lo porterà alla rottura con il padre, mentre dall’altra parte Hunt vivrà inizialmente tutte le grandi emozioni di essere il pupillo della propria squadra, la Hesketh.

