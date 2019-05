Sabrina Hammami / Difende Mila Suarez e attacca la De Andrè: “Si trovi un avvocato”

Sabrina Hammami entra nella casa del Grande Fratello per difendere la sua migliore amica Mila Suarez. La modella è finita al centro delle critiche per alcuni atteggiamenti che i concorrenti definscono intolleranti e poco trasparenti. “E’ una stratega. Non sa cosa sia la dignità. Dovrebbe andare dal chirurgo e rifarsi i neuroni” dice Francesca De Andrè. Valentina Vignali: “Ha sempre degli atteggiamenti da gatta morta”. Durante la diretta si scatena l’ennesima lite tra Mila Suarez e Francesca De Andrè. Interviene tempestivamente Sabrina Hammami: “Soldi! Soldi! Soldi! Ti denuncio”. Le ragazze urlano l’una sopra l’altra al punto da rendere obbligato l’intervento della D’Urso: “Non dovete parlarvi sopra, alcune cose sennò ci sfuggono”. Sabrina Hammami su Francesca De Andrè: “Questa signora fa schifo e dovrà procurarsi parecchi avvocati. Mobbing, bullismo e razzismo si pagano. Ha dato della scimmia alla mia amica, dovevo portarle delle banane dato che ha carenza di potassio”. La De Andrè: “Queste due vogliono che gli paghi delle operazioni ma non sarà così”.

Sabrina Hammami entra al Grande Fratello per difendere Mila Suarez

Sabrina Hammami abbandona la casa ma la lite tra Mila Suarez e Francesca De Andrè prosegue in maniera molto accesa. Da studio Iva Zanicchi commenta: “Gli animali sono molto più eleganti di queste signore”. Anche Cristiano Malgioglio non ne può più: “Quante galline scatenate, basta non le sopporto più! Fatela finita!”. La D’Urso è costretta ad alzare la voce per placare una lite molto accesa: “Mila e Francesca ora basta! Dobbiamo andare oltre!”. La polemica è destinata a protrarsi nel corso dei prossimi giorni, dal momento che Sabrina Hammami ha promesso provvedimenti legali: “La De Andrè dovrà trovarsi dei bravi avvocati e dovrà rispondere di tutto quello che ha detto e fatto in questi giorni”. L’Hammami è scatenata: “Le banane? Hai detto che la mia amica è una scimmia. Dovevo portarle alla De Andrè le banane, dato che carenza di potassio”. La De Andrè: “Ho detto a Mila che è una scimmia semplicemente perchè salta addosso agli altri”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA