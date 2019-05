SABRINA SALERNO/ Consiglia il libro su Massimo Riva (Top Tutto quanto fa tendenza)

SABRINA SALERNO, IL CONSIGLIO SUL LIBRO SU MASSIMO RIVA

Nella puntata di Top – Tutto quanto fa tendenza in onda questa sera su Rai 1, dopo Ballando con le stelle, troveremo ospite Sabrina Salerno. È lei stessa a ricordare l’appuntamento ai suoi fan tramite un tweet. Scorrendo la sua pagina social vediamo che oltre a del tempo in palestra, per tenersi in forma, Sabrina Salerno ha anche voluto dare un consiglio ai suoi followers su un libro da leggere. “È uscito #massimorivavive il libro scritto da sua sorella @claudia_riva in collaborazione con @Massimo_Poggini. Massimo è stato lo storico chitarrista di @vascorossi Consiglio questo libro a chi ama il #rock Con amore, per #MassimoRiva #foreverinmyheart @BaldiniCastoldi“, è il testo del tweet di Sabrina Salerno, accompagnato da un video in cui lei stessa spiega perché ritiene utile, specie per gli amanti del rock, leggere questo libro dedicato allo storico amico del Blasco, nato anche lui a Zocca, a circa vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 31 maggio del 1999.

LE PAROLE SUL FIGLIO LUCA

Sabrina Salerno su Twitter ha però anche ricordato come lo scorso fine settimana sia stato piuttosto tosto per lei. “È stato un weekend bello ‘tosto’ sia dal punto di vista personale che da quello professionale. Ora sono pronta a ripartire per una nuova settimana ricca di sorprese”, ha infatti scritto domenica sera, dopo essere stata ospite di Domenica in ed essere arrivata anche alle lacrime (di commozione) quando le sono state mostrate le foto di suo figlio Luca, che oggi ha 15 anni. Nell’occasione, come riporta foxlife.it, Sabrina Salerno ha detto, a proposito del figlio, “sono una mamma che cerca di farlo volare, che sa che lui non è una mia proprietà. Lo stimo molto. A volte è stato difficile lasciarlo andare, ma questo significa renderli forti, farli sentire forti. Il nostro lavoro di genitori è accompagnarli. È un ragazzo molto riservato, non si è mai fatto un selfie!”. La Salerno sembra essere anche molto attaccata alla famiglia. Ha infatti detto: “La famiglia è quello che rimane, se non hai la salute e l’amore sei rovinato anche con tutti i soldi del mondo”.

